Asylhelfer Peter Barth bekommt zum Geburtstag Komplimente: „Was würden wir bloß ohne Dich machen?“

Kümmerer um die Flüchtlinge: Peter Barth (links) freut sich zum 75. Geburtstag über die Glückwünsche von Bürgermeister Richard Reischl. Nach 28 Jahren von Belgien zurück nach Deutschland © khr

Peter Barth hat jetzt seinen 75. Geburtstag gefeiert. Da gaben sich die Gratulanten in Hebertshausen die Klinke in die Hand.

Hebertshausen – Neben der Familie kamen auch die Glückwünsche von Nachbarn und Freunden. Bürgermeister Richard Reischl überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. „Gesundheit und Zufriedenheit für die kommenden Jahre. Für Hebertshausen war es ein Glücksfall, dass Du in unserer Gemeinde bist.

Als 2013 die ersten Asylbewerber kamen, warst du da, um ihnen zu helfen und zu unter- stützen“, erinnerte Reischl. „Du bist seitdem praktisch tagaus, tagein für die Asylbewerber da. Du kümmerst Dich um sie und hast so manche Hindernisse aus dem Weg räumen müssen. Das war für Dich auch nicht immer leicht und ging an die Substanz. Immer wieder kamen neue Asylbewerber, immer wieder kamen neue Probleme. Viele Enttäuschungen musstest Du ertragen, aber mitunter konntest Du Dich auch über Erfolge bei der Betreuung der Asylanten freuen“, so der Bürgermeister.



„Noch immer bist Du als Koordinator des Helferkreises Asyl Hebertshausen tätig. Was würden wir bloß ohne Dich machen? Aber die nächste Herausforderung wartet schon. Es kommen wieder Flüchtlinge – diesmal aus der Ukraine.“



Leicht hatte es Peter Barth selten in seinem Leben. Er wurde in Berlin geboren. Mit seiner Mutter und zwei älteren Geschwistern liefen sie 1949 zu Fuß bis nach Garmisch-Partenkirchen, weil in Berlin Hungersnot herrschte. Letztendlich landeten sie dann im Dulag (Durchgangslager) in Dachau. Die Erstkommunion feierte er auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers bei Pater Leonhard Roth.



Allerdings hatte er drei Jahre zuvor bereits in Belgien Kommunion feiern dürfen. Er wurde nämlich mit sieben Jahren als Flüchtlingskind nach Belgien geschickt, um sich dort etwas zu erholen. Geplant waren sechs Monate. Mit Unterbrechungen – Peter Barth war als Kind immer wieder bei der Mutter in Dachau – verbrachte er fast 28 Jahre in Belgien.



Peter Barth besuchte acht Jahre lang ein Internat und studierte danach in Gent und Den Haag (Niederlanden) politische und soziale Wissenschaften. Nach dem vierten Semester heiratete er seine Christa, eine Belgierin. Sie bekamen zwei Kinder.



Nach dem Studium war er fünf Jahre wissenschaftlicher Assistent an der Uni Gent und wechselte danach in die Wirtschaft. Seine damalige Firma entsandte ihn 1979 nach Deutschland. So schloss sich der Kreis. Für ein Textilunternehmen wurde er Expansionsleiter und lernte seine neue Heimat BRD in den 90er-Jahren intensiv kennen. Sohn und Tochter wurden Juristen. Im Jahr 2012 ging Barth in Rente. Es gab viel zu tun. Die Wohnung in Hebertshausen musste beispielsweise hergerichtet werden. Daneben gingen Peter und Christa Barth auf Reisen, unter anderem nach Griechenland und New York.



Als im Sommer 2013 45 Flüchtlinge nach Hebertshausen kamen, begann Peter Barth sie zu unterrichten, und die Betreuungsarbeit nahm in der Folge immer mehr zu. Barth: „Von unseren Flüchtlingen fordern wir, dass sie sich integrieren. Ich hatte das Glück, mich in der Gemeinde Hebertshausen integrieren zu dürfen. Viele wunderbare Kontakte sind durch die gemeinsame Aufgabe entstanden. Vom ,Zuagroasten‘ wurde ich fast ein Einheimischer.“ Klaus Rabl