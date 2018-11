Sexueller Übergriff: 19-Jährige kann sich wehren - Polizei sucht Täter

In einem kleinen Waldstück in Hebertshausen griff ein Unbekannter eine 19-Jährige an. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Mann.

Hebertshausen - Ein bislang unbekannter Täter hat laut Mitteilung der Polizei am Donnerstagabend, offenbar in sexuell motivierter Absicht, eine junge Frau in einem kleinen Waldstück in Hebertshausen angegriffen.

Das 19-jährige Opfer lief laut Pressebericht am Donnerstag, 08. November, gegen 21.30 Uhr von der Straße Am Weinberg aus in östlicher Richtung durch ein kleines Waldstück. Dort griff sie ein bislang unbekannter Mann in offensichtlich sexuell motivierter Absicht von hinten an, so die Polizei. Die Frau wehrte sich gegen den Angreifer, der sie körperlich bedrängte. Schließlich gelang es ihr zu flüchten. Sie wurde leicht verletzt.

Fahndung nach Unbekanntem: Polizei bittet um Hinweise

Nach der Verständigung der Polizei erfolgte eine Fahndung nach dem Unbekannten im Tatortumfeld, die jedoch in der Nacht zu keiner Festnahme führte. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.

Von dem Angreifer liegt laut Polizei folgende Beschreibung vor: Männlich, Alter etwa Ende 20, 1,75 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, circa 70 bis 80 kg, kurze Haare, 3-Tage-Bart, trug eine schwarze Lederjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer (08141) 6120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

mm/tz

