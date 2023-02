Der Fasching 2023 kann kommen: Das Märchenschloss ist fast fertig

Von: Petra Schafflik

Teilen

Bauten am Faschingswagen: Ludwig Kellerer, Marcel Kowalczuk, Florian Bekeszus, Andreas Schott, Valentina Hübner und Ramona Reithmeier (von links). © ps

Die Mädchen und Burschen aus Hebertshausen sind bereit für die Faschingszüge. Sie haben ihren alten Faschingswagen, eine Ritterburg, nach zwei Jahren Coronapause wieder auf Vordermann gebracht und ordentlich umgebaut: Jetzt wird ein Märchenschloss durch Petershausen, Vierkirchen, Indersdorf und Kammerberg rollen.

Hebertshausen – Rapunzel lässt ihr blondes Haar schon vom Schlossturm herab, doch an Feinheiten wird noch justiert und geschraubt: Die Arbeiten am rollenden „Hebertshausener Märchenschloss“, mit dem der katholische Mädchen- und Burschenverein Hebertshausen heuer an vier Faschingsumzügen teilnehmen wird, stehen kurz vor dem Abschluss.

Umso mehr wächst die Vorfreude bei den jungen Männern und Frauen, die nach zwei Jahren Corona-Pause dabei sein wollen, wenn die Gaudiwürmer starten in Petershausen, Vierkirchen, Markt Indersdorf und Kammerberg. „Gerne hätten wir auch noch am Sonntag vor dem Faschingswochenende in München mitgemacht“, sagt Vorsitzender Andreas Schott. „Aber dort gilt ein Höhenlimit von vier Metern und unser Wagen ist leider um ein paar Zentimeter zu hoch.“

Seit 2016 ist der Hebertshauser Burschenverein mit einem eigenen Wagen bei Faschingsumzügen dabei, immer mit einem neuen Motto. Weil heuer wenig Zeit für den Umbau blieb, wird aus der in viel Feinarbeit und mit Liebe zum Detail gebauten Ritterburg von 2020 jetzt ein ebenso überzeugendes Märchenschloss. Ein Team von 17 jungen Leuten aus dem Mädchen- und Burschenverein trifft sich seit Jahresbeginn, hat das Motto überlegt, Ideen entwickelt. Dann wurde der eingelagerte Faschingsaufbau wieder auf den großen Strohanhänger gehievt und in der landwirtschaftlichen Halle der Familie Böswirth läuft nun der Umbau.

Im Verein machen alle mit: die Handwerker und die, die einen Bürojob haben

Gelernte Handwerker sind dabei, wie Vorstand Schott, der von Beruf Parkettlegermeister ist. Aber auch junge Leute, die Büroberufe ausüben, packen mit an. Es ist, sagt Schott, „ein Gemeinschaftsprojekt, ein Hobby, da darf sich jeder austoben“.

Nun, eine Woche vor dem ersten Faschingsumzug in Petershausen lächelt vom Wagen schon Schneewittchen mit ihren sieben Zwergen, weitere Märchenmotive sind angebracht, Blätterranken und Blüten sorgen fürs nötige Schlossambiente. Der TÜV war schon da, kommende Woche werden noch Musikanlage und Stromaggregat installiert, die der Burschenverein zumietet. Gesteuert wird die Stimmungsmusik, die bei den Zuschauern für gute Laune sorgen soll, dann von einem DJ-Pult, das bereits installiert ist. An den Brüstungen des zweigeschossigen Märchenschloss-Aufbaus hängen auch schon Blumenkästen, aus denen beim Umzug dann mit vollen Händen Guadl und Popcorn an die Kinder verteilt werden.

Der Countdown läuft, am Samstag, 11. Februar, wird der neu gestaltete Wagen beim Umzug in Petershausen seine Premiere haben. An die 100 junge Frauen und Männer werden dann als Prinzessin, Zwerg oder Ritter in bester Laune hinter ihrem Hebertshausener Märchenschloss durch den Ort ziehen. „Wir freuen uns narrisch!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.