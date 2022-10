Mehr Platz für Geflüchtete

Von: Petra Schafflik

In diesem Haus wird die neue Unterkunft vorbereitet. © ps

Hebertshausen bekommt eine neue, dritte Flüchtlingsunterkunft. Derweil wird der „Ukraine-Shop“ im November mangels Nachfrage geschlossen.

Hebertshausen – Da in den kommenden Wochen wieder mehr Geflüchtete auch in unserer Region ankommen werden, bereitet sich der Landkreis vor (wir berichteten). In Hebertshausen wird dafür eine weitere Unterkunft entstehen, wie Bürgermeister Richard Reischl (CSU) bei der rollenden Bürgerversammlung zuletzt erläuterte.

Und zwar an der Krautgartenstraße. Dort wird aktuell der frühere Edeka-Supermarkt, in dem zuletzt ein Reiterfachgeschäft geführt wurde, jetzt als Unterkunft vorbereitet. Im Gebäude entstehen 80 Plätze für Geflüchtete, vor dem ehemaligen Laden werden gerade Duschcontainer installiert.

Im Ort ist die bestehende Asylunterkunft in Deutenhofen voll belegt, so der Rathauschef. Noch nicht ausgelastet ist die im Frühjahr neu eröffnete Einrichtung an der Torstraße. „Dort sind 20 Betten belegt, 46 bisher nicht.“

Allerdings kämen aktuell täglich 150 Menschen in Oberbayern an, bald würden daher zusätzliche Kapazitäten benötigt. Reischl rechnet, dass die neue, dritte Unterkunft in Hebertshausen noch in diesem Jahr Geflüchtete aufnehmen wird.

Die Betreuung der Menschen wird auch an der Krautgartenstraße die Kreisbehörde übernehmen. Aufgelöst wird dagegen der „Ukraine-Shop“ in Ampermoching, der im Frühjahr bei der Ankunft der ersten Geflüchteten aus der Ukraine mit kostenlosen Hilfsgütern eingerichtet worden war. Reischl: „Der Bedarf wird kleiner, deshalb wird der Shop Mitte November aufgelöst.“

