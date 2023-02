Freisinger Straße soll sicherer werden

Von: Petra Schafflik

Gefährlich für Passanten: An die Freisingerstraße in Hebertshausen soll eine Querungshilfe kommen. Wann, weiß jedoch niemand. © ps

Eine große Hilfe für Fußgänger hat die Gemeinde jetzt an der Freisinger Straße auf den Weg gebracht: In Richtung Ampermoching soll es bald einen Fußgängerüberweg geben.

Hebertshausen – Die Mühlen des Freistaats mahlen langsam: Schon einige Jahre setzt sich die Gemeinde Hebertshausen dafür ein, dass an der viel befahrenen Freisinger Straße ortsauswärts Richtung Ampermoching eine Querungshilfe für Fußgänger installiert wird. Denn der Durchgangsverkehr dort gefährdet Passanten, die aus der angrenzenden Wohnsiedlung zur Bushaltestelle und zum weiterführenden Geh- und Radweg queren.

Vor zwei Jahren dann kam endlich ein „ok“ vom Freistaat, der für die Staatsstraße zuständig ist. Die Gemeinde Hebertshausen durfte auf eigene Rechnung planen, der Freistaat will den Bau übernehmen. Eine fertige Planung lag Ende 2021 vor. Die Querungsinsel wird kurz vor dem Ludwig-Thoma-Ring gebaut, die beiden Haltestellen ein wenig Richtung Deutenhofen in den Ort verlegt, ohne separate Busspur.

Für das Projekt konnte jetzt, wieder gut ein Jahr später, „die Gemeinde die Bauträgervereinbarung mit dem Freistaat unterzeichnen“, wie Bürgermeister Richard Reischl (CSU) bei den Bürgerversammlungen informierte.

Wann das staatliche Straßenbauamt nun das Vorhaben der Querungshilfe an der Freisinger Straße in Angriff nimmt, ist offen. Die Gemeinde Hebertshausen, so Rathauschef Reischl, „hofft noch in diesem Jahr“.

