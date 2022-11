Großer Ehrenabend: Gemeinde zeichnet „Vielfachtäter“ aus

Von: Petra Schafflik

Sie sind Vorbild und Antrieb zugleich: 14 Ehrenamtliche wurden von der Gemeinde Hebertshausen für ihr Engegagement geehrt. © schafflik

Beim Ehrenabend der Gemeinde Hebertshausen haben 14 Persönlichkeiten eine Ehrenmedaille für ihr herausragendes bürgerschaftliches Engagement erhalten.

Hebertshausen – Auch in Hebertshausen sind es die vielen Vereine mit ihren Hunderten Ehrenamtlichen, die mit ihrem unermüdlichen Engagement das soziale Leben im Ort gestalten und die Gemeinschaft zusammenhalten. Und wie hoch die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement gerade in Hebertshausen ist, zeigen auch Gruppen, die sich als Reaktion auf neue Herausforderungen erst in jüngerer Zeit gegründet haben. Wie der Helferkreis Asyl, Masken-Näherinnen und Näher zu Beginn der Corona-Pandemie oder die Ukraine-Hilfe. Egal ob traditionsreiche Vereine oder kürzlich initiierte Angebote – alle werden getragen vom Ehrenamt. „Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft“, betonte Bürgermeister Richard Reischl denn auch beim feierlichen Ehrenabend der Gemeinde.

Mit diesem Festakt, der nur unterbrochen von einer coronabedingten Pause seit 2015 jährlich stattfindet, würdigt die Gemeinde rührige Bürger, die von den örtlichen Vereinen für die Auszeichnung mit der Ehrenamtsmedaille vorgeschlagen werden. In diesem Jahr wurden 14 Persönlichkeiten geehrt, die sich oft nicht seit Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten zum Wohl der Gemeinschaft einsetzen.

Sechs Frauen, acht Männer, 340 Jahre Ehrenamt

Gemeinsam haben die sechs Frauen und acht Männer „340 Jahre Ehrenamt auf ihrem Buckel, in Stunden nicht auszurechnen, und wenn man es bezahlen müsste, sprechen wir von vielen Millionen Euro“, so der Bürgermeister. Was die Geehrten auszeichne, seien zwei Dinge: Keiner engagiere sich, um dafür gewürdigt zu werden. „Nein, oft muss man sie bitten und fast zwingen, sie ehren zu dürfen.“ Gleichzeitig seien alle „Vielfachtäter“, also in unterschiedlichen Organisationen und Funktionen aktiv tätig. „Sie sind mir Vorbild und Antrieb zugleich“, sagte Reischl, der die Würdigung des Ehrenamts für ganz wichtig hält. Auch um öffentlich immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, dass das Ehrenamt nicht nur Freude bereitet, sondern auch die persönliche Lebenszufriedenheit stärke.

Bei der folgenden persönlichen Ehrung schilderte Bürgermeister Reischl das umfangreiche Wirken eines jeden Einzelnen. Mit Ehrenmedaille und Ehrenurkunde ausgezeichnet wurden diese 14 Bürger, die aus verschiedenen örtlichen Vereinen kommen: Charlotte Wagner (Seniorenclub Hebertshausen), Klaus Kirschner (SV Ampermoching), Walter Jung (Verein zur Erhaltung der St.-Georg-Kirche), Michaela Müller (Obst- und Gartenbauverein Hebertshausen), Joachim Dütz (Helferkreis Asyl), Hans Kölbl (Feuerwehr Ampermoching), Steffi Jäsche (Spielvereinigung Hebertshausen), Christl Straub (Obst- und Gartenbauverein Ampermoching), Maximilian Hufnagl senior (Feuerwehr Hebertshausen), Thomas Schlabitz (Schützengesellschaft Waldfrieden Hebertshausen), Annemarie Garus (Tennisclub an der Amper), Jürgen Weber (Radlwerkstatt), Helmut Schwarz (Feuerwehr Unterweilbach) und Ines Brames (Nachbarschaftshilfe).

