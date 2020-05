Voller Einsatz für Menschen mit Handicap

Die Gemeinde Hebertshausen hat zwei Behindertenbeauftragte: Yvonne Irlenborn und Tanja Patti haben sich viel vorgenommen. Die beiden sind auf ihre vielfältigen Aufgaben bestens vorbereitet.

VON PETRA SCHAFFLIK

Hebertshausen – Sie haben sich viel vorgenommen. Als neue Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Gemeinde Hebertshausen wollen Yvonne Irlenborn (43) und Tanja Patti (41) beitragen zur Verbesserung der individuellen Lebensqualität von Menschen mit Handicap, sich einsetzen für ein respektvolles Miteinander und engagieren für die Überwindung von gesellschaftlicher Ausgrenzung.

So steht es auf der Facebook-Seite, die pünktlich zu ihrer Benennung ins neue Ehrenamt der Gemeinde am Start ist, so vertreten es die beiden Frauen mit voller Überzeugung. Ihre große Motivation gründet nicht zuletzt darauf, dass beide das Thema Behinderung aus ihrem familiären Umfeld kennen, dort täglich erleben. Yvonne Irlenborn vertritt als Mutter einer inzwischen 20-jährigen Tochter mit Körper- und Mehrfachbehinderung schon seit langem die Interessen von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen, hat engagiert für die Umsetzung der Integration, der Inklusion und der Gleichstellung für Menschen mit Behinderung gekämpft.

Aus dieser umfassenden Erfahrung „kann ich viel Wissen beitragen, Ideen und Empfehlungen geben“, erklärte sie den Gemeinderäten. Oft genug hat sie sich als Mutter einer behinderten Tochter „nicht gehört gefühlt“, deshalb will sie sich nun engagieren und auch die Interessen von Angehörigen vertreten, sagt Irlenborn im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Auch Tanja Patti ist seit langem schon ehrenamtlich aktiv, unter anderem auch im Verein „Kunterbunte Inklusion“, ihr zwölfjähriger Sohn ist Autist, besucht im Rahmen der Einzelinklusion die Hebertshausener Mittelschule. „Da sehe ich ganz konkret, was Inklusion Positives bringt“, sagt Patti überzeugt.

Gemeinsam mit Irlenborn will sie sich dafür einsetzen, möglichst viele gesellschaftliche Bereiche in Hebertshausen inklusiv zu gestalten: „Unser Ziel ist, dass in der Gemeinde alle offen miteinander umgehen, Menschen mit Behinderung selbstverständlich dazugehören, alle miteinander leben, vom Kindergarten bis zum beruflichen Bereich.“ Dass sie in Hebertshausen etwas bewegen können, davon sind beide ehrenamtlichen Expertinnen überzeugt. Die Gemeinde mit Bürgermeister Richard Reischl sei für das Thema aufgeschlossen: „Wir können da gemeinsam etwas aufstellen.“

Die Aufgaben, die auf der Agenda stehen, könnten vielfältiger nicht sein: Einerseits sollen die Anliegen von Bürgern mit Handicap sichtbar gemacht werden. Unter dem Stichpunkt Barrierefreiheit gilt es, konkret Mängel aufzuzeigen, etwa bei öffentlichen Gebäuden, Gaststätten, Freizeiteinrichtungen oder im Straßenverkehr.

Auch bei Vorhaben, die erst noch geplant werden, wollen die beiden Behindertenbeauftragten die Perspektive von Menschen mit Beeinträchtigung bereits in der Entwurfsphase einbringen. Dazu wollen Yvonne Irlenborn und Tanja Patti sich dafür einsetzen, dass bei möglichst vielen der vorhandenen Kultur-, Sport- oder Freizeitangeboten künftig inklusive Mitwirkung möglich wird.

Natürlich werden die beiden auch Ansprechpartner sein, wenn es um den barrierefreien Umbau der Wohnung, die Beschaffung von Hilfsmitteln geht, um rechtliche Fragen oder um das Ausfüllen von Anträgen. Auch dabei wollen sie ihr über Jahre erarbeitetes Wissen, ihre Erfahrungen nutzbar machen für die Hebertshausener Bürger. Ansprechbar sein werden die beiden ehrenamtlichen Expertinnen in einer monatlichen Bürgersprechstunde oder auf Anfrage.

Ganz wichtig ist Irlenborn und Patti, dass sie ihre Aufgabe als gleichgestellte Beauftragte miteinander gestalten, sich im Zweier-Team ergänzen und „Seite an Seite“ für Inklusion eintreten. Aktuelle Informationen werden regelmäßig veröffentlicht auf der Internetseite der Gemeinde, aber auch auf digitalen Plattformen wie Facebook und Instagram.