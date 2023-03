Grabgebühren steigen enorm

Von: Petra Schafflik

Investitionen: Zuletzt wurde 2021 der Friedhof in Ampermoching neu gestaltet. © ps

Wegen hoher Investitionen in die Gemeindefriedhöfe hat der Hebertshauser Gemeinderat nun die Grabgebühren massiv erhöht. Ein Familiendoppelgrab kostet nun fast dreimal so viel wie vorher.

Hebertshausen – In die vier gemeindlichen Friedhöfe wurde in den vergangenen zehn Jahren viel investiert: Insgesamt 1,3 Millionen Euro hat die Gemeinde ausgegeben, um Leichenhäuser zu renovieren, Freiflächen ansprechend zu gestalten und neue Urnenwände zu errichten. Das erläuterte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats als Hintergrundinformation. Denn nun mussten die Friedhofsgebühren neu kalkuliert werden. Mit dem Ergebnis: Die Grabgebühren werden massiv steigen.

Wie stark, darüber diskutierten die Gemeinderäte engagiert. Rasch war klar, dass ein kostendeckender Tarif, wie er eigentlich für Friedhöfe Pflicht ist, nicht zumutbar ist. Denn ein übliches Familiendoppelgrab hätte danach 1850 Euro gekostet. Eine Mehrheit votierte daher für Gebühren, die 75 Prozent der Kosten decken. Massiv teurer wird es trotzdem, die Beträge werden sich mehr als verdoppeln. Ein Einzelgrab kostet für die 15-jährige Ruhefrist künftig 880 Euro, bisher waren es 370 Euro, ein Familiendoppelgrab steigt von 470 Euro auf 1380 Euro, ein Kindergrab von 150 Euro auf 450 Euro. Der Tarif für ein Urnengrab mit einer Grabstele beträgt 560 Euro (bisher 205 Euro), ein Grabfach in der Urnenwand kostet künftig 1250 Euro (bisher 500 Euro).

Die Gebühren steigen auch, weil sich im Bestattungswesen ein Umbruch vollzieht. „Die Zahl der Erdgräber geht zurück, die Menschen nutzen stärker pflegeleichtere Urnengräber. Auch werden viele Gräber aufgegeben, was früher undenkbar war“, so Michaela Egger vom Kommunalen Prüfungsverband, die für die Gemeinde die Neukalkulation durchgeführt hat. Dabei hat die Expertin schon etwa die Hälfte der Kosten herausgerechnet, weil Friedhöfe stärker bepflanzt werden und so den Charakter von Grünanlagen erhalten. „Friedhöfe haben zunehmend eine Erholungs- und Klimaschutzfunktion.“

Dennoch steigen die Kosten, die schon bisher nur 40 Prozent kostendeckend waren. Für die neuen Tarife hatte die Expertin „50 Prozent als absolutes Limit“ genannt. Wichtig, darauf wies der Bürgermeister hin: Wer sein Grab für die 15-jährige Ruhefrist schon vorausbezahlt hat, ist nicht betroffen. Erst wenn ein neues Grab gepachtet oder nach einem Todesfall die Ruhefrist verlängert wird, gelten die neuen Grabgebühren.

Bürgermeister: Einmalzahlung der Grabgebühr ist „so belastend nun wirklich nicht“

Auch gilt der genannte Betrag für die gesamte Ruhefrist. Ein Einzelgrab mit der neuen Gebühr von 880 Euro kostet also umgerechnet 58,70 Euro im Jahr. Allerdings muss der gesamte Betrag für 15 Jahre vorausbezahlt werden.

Die Höhe der Gebühren wurde im Rat intensiv diskutiert. Eine 100-prozentige Kostendeckung „ist nicht akzeptabel, aber bei 75 Prozent würde ich mitgehen“, sagte Martin Gasteiger (FBB). Stefan Götz (CSU) schlug vor, „den Preis pro Jahr festzulegen, das wirkt erträglicher.“ Doch davon hält der Rathauschef nichts. Denn die Ruhefrist sei nun mal vorgegeben. „Das weiß man, das sind erfahrene Grabpächter.“

Johann Vötter (SPD) plädierte dafür, eine jährliche Zahlung zu ermöglichen. Viele Grabpächter seien nicht im erwerbstätigen Alter, Renten niedrig, alle Kosten würden steigen, begründete SPD-Fraktionssprecherin Marianne Klaffki den Vorschlag. Doch dann müssten jährlich 700 Rechnungen rausgehen, hielt der Bürgermeister entgegen. Die Grabgebühr sei zudem „so belastend nun wirklich nicht“.

Zudem gebe es eine individuelle Regelung auf Antrag, erläuterte Reischl. Doch Klaffki möchte die Option in der Satzung festgeschrieben sehen. „Sonst sieht es nach Gnadenakt aus.“ Allerdings habe es noch nie Probleme gegeben. „Wir sprechen über ein Gespenst“, so Reischl.

Der Gemeinderat beschloss schließlich mit klarer Mehrheit neue Grabgebühren, die einer 75-prozentigen Kostendeckung entsprechen. Dagegen stimmten Lukas Pallauf und Christian Trinkgeld (FBB).

Eine Ausnahme von der neuen Tarifstruktur macht der Abschiedsraum in Hebertshausen. Dort wurde bisher keine Gebühr verlangt, ein kostendeckender Tarif wäre mit 1120 Euro enorm teuer. „Der würde Null mal gebucht“, so Expertin Egger. Daher wird eine Gebühr von 175 Euro festgelegt. Die neuen Gebühren gelten ab April.