Ein Buch als Botschaft

Auch Hebertshausen hat jetzt ein „Goldenes Buch“. Ein paar Namen stehen schon drin. Und die Unterschrift einer berühmten Person wird bald dazukommen.

von Klaus Rabl

Hebertshausen – In vielen Gemeinden und Städten gibt es ein „Goldenes Buch“. Verdiente Bürger, hochrangige Gäste und natürlich auch Bürgermeister und Gemeinderäte tragen sich darin ein, um der Nachwelt eine bleibende Erinnerung zu erhalten. Bisher fehlte so ein Buch in der Gemeinde Hebertshausen. Jetzt wurde ein „Goldenes Buch“ für die Gemeinde angeschafft.

Das „Goldene Buch“ wurde buchstäblich mit Samthandschuhen angefasst, und zur Eröffnung durften sich Bürgermeister Richard Reischl, 2. Bürgermeister Martin Gasteiger und 3. Bürgermeister Florian Zigldrum eintragen. Ihnen folgten die Gemeinderäte.

Ganz so einfach ging das aber nicht. Da mussten schon mit bereitgelegten Stiften auf Schmierblättern die Unterschriften vorher geübt werden, bevor es ernst wurde. Die Blätter wurden von einer Kalligrafin mit den entsprechenden Namen gestaltet, das Vorwort schrieb Dr. Norbert Göttler. Zur Feier des Tages waren Bürgermeister und Gemeinderäte natürlich in festlicher Kleidung im Rathaus erschienen.

Nach den Worten von Bürgermeister Richard Reischl ist das „Goldene Buch“ auch eine Botschaft für nachfolgende Generationen. In einigen Jahrzehnten kann dann nachgelesen werden, wer die Gemeinde besucht hat oder ob ein Urgroßvater oder andere Verwandte aus der Gemeinde die Ehre hatte, sich in das Buch einzutragen.

Eine große Ehre wurde auch Altbürgermeister und Ehrenbürger Johann Zigldrum zuteil. Er durfte sich ebenfalls in das „Goldene Buch“ eintragen. Zigldrum unterschrieb nicht nur, sondern verfasste auch noch eine Widmung dazu.

Zudem war auch noch ein Eintrag von Josef Fallmann vorgesehen, dem ehemaligen Bürgermeister der Partnergemeinde Lókút und Ehrenbürger der Gemeinde Hebertshausen. Fallmann konnte jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen. Bürgermeister Richard Reischl wird deshalb beim nächsten Besuch in der Partnergemeinde das „Goldene Buch“ zur Unterschrift mitnehmen.

Ein weiterer Eintrag steht schon bevor. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder kommt am Donnerstag, 19. Juli, zum 115-jährigen Gründungsfest des Burschen- und Mädchenvereins nach Hebertshausen und wird sich ins „Goldene Buch“ eintragen.