Erinnerungen an eine spektakuläre Nacht: Der Hebertshauser Maibaumdiebstahl von 1981

Von: Christiane Breitenberger

Die Maibaumdiebe von damals trafen sich jetzt, 41 Jahre später, beim aktuellen Maibaum in Hebertshausen: Roland Schmidla (vorne), Beate Obermeier (links vorne), Karl-Heinz Salvermoser, Uli Gratzl, Norbert Obermeier, Angelika Gabel, Hans Riedmair, Ursula Gasparics, Hubert Scholz, Erwin Gasparics (hinten von links). © hab

Polizeieskorte, Verfolgungsjagd mit einem Feuerwehrauto und: ein Einzug in den Heimatort wie nach einem gewonnenen Weltmeisterschaftsspiel. 41 Jahre ist der spektakuläre Maibaumbaumdiebstahl von ein paar Hebertshauser Freunden jetzt her. Drei, die dabei waren, erinnern sich an die verrückte Nacht.

Hebertshausen – Um 6 hinterm Feuerwehrhaus. Das war der fixe Treffpunkt für ein paar Freunde aus Hebertshausen. Jeden Tag. Ratschen, lachen, Schmarrn planen. Und diese Freunde hatten im April 1981 eine fixe Idee: „Wir könnten doch einen Maibaum klauen!“ Steile These für einen Hebertshauser zu dieser Zeit, denn: Seit vielen, vielen Jahren war keinem aus dem Ort mehr so ein Coup gelungen. Und weil vergangenes Jahr, zum 40. Jahrestag, Corona dazwischen kam, erzählen die drei Freunde Erwin (60) und Ursula (58) Gasparics sowie Norbert Obermeier (61) eben erst heuer die Geschichte von der verrückten Nacht vor 41 Jahren.

Hans Riedmair hatte einen Spezl, den Dachauer Landwirt Hans Hartmann. Und der steckte den Hebertshausern, dass bei der Karlsfelder Kläranlage der Baum der Feuerwehrler liegt. Großes Ausspionieren über eine längere Zeit war nicht. „Wir wussten von Hans Hartmann, dass der Baum nicht groß bewacht wird.“ Die Karlsfelder waren sich einfach zu sicher. Der Baum war nur schwach gesichert. „Da ist nur von einem Radlader die Schaufel vorne draufgelegen. Die haben gemeint, das reicht“, erinnert sich Norbert Obermeier.

Karlsfelder holen die Maibaumdiebe ein: Da half dann nur eine Straßenblockade

Ursula Gasparics geht heute noch die Düse, wenn sie an die Nacht vom 12. auf den 13. April denkt. „Des is, wie wenn ich wieder voll dabei wär“: Mit ein paar Autos und einem Bullog rücken die 21 Hebertshauser Freunde an, schneiden – ja, so was ist eigentlich beim Maibaumklauen streng verboten – ein Loch in den Zaun zum Gelände der Kläranlage und schlüpfen durch. Keiner spannt was. Die Truppe hat Glück: Eigentlich soll Klärwärter Hans Kraus den Baum bewachen, aber dem ist nicht so in dieser Nacht. Die Burschen und Madln heben die Baggerschaufel runter, und hieven den 25-Meter-Baum irgendwie auf die Schleppachse.

Abgehauen sind die Diebe mit dem Maibaum und ihrem Bulldog durchs Haupttor. Wie sie das aufbekommen haben, weiß heut’ keiner mehr. „Da wird schon irgendeiner einen Schlüssel gehabt haben“, sagt Erwin Gasparics und lacht.

Die Fahrt zurück nach Hebertshausen läuft wie im Rausch, die Erinnerungen sind „nimmer so ganz klar“, wie es Obermeier formuliert. Was aber alle noch genau wissen ist: Die Polizei hält sie an. Da war der Konvoi aber bereits in Dachau, auf der Schleißheimer Straße. „Und wenn man am Ortsschild vorbei ist, dann g’hört einem der Baum“, erklärt Norbert Obermeier. Aber die Polizei ist ohnehin auf der Seite der Diebe und eskortiert sie auf ihrem ganzen restlichen Weg.

Plötzlich holen die Karlsfelder den Konvoi ein. Klärwärter Hans Kraus nimmt die Verfolgung im Feuerwehrauto auf, auf Höhe der Gedenkstätte wollen sie ihren Baum wieder haben. Da überlegen sich die Hebertshauser einen Kniff: „Weil wir alle mitten auf der Straße waren, haben wir gesagt, sie sollen zum Verhandeln auf den Parkplatz fahren. Die einen blockierten mit ihren Autos die Ausfahrt, und der Baum ist einfach weiter gefahren“, erzählt Obermeier und lacht.

Jubelkorso durch das schlafende Hebertshausen

Zwischen zwei und drei Uhr nachts erlebt das schlafende Hebertshausen dann die siegreiche, euphorische Rückkehr der Diebe. „Wir sind laut hupend durch den Ort gefahren, wie bei einer Hochzeit, die Leute kamen an die Fenster“, erinnert sich Erwin Gasparics. Es war vollbracht. Hebertshausen hatte seine Ehre zurück und nach so vielen Jahren endlich einen Maibaum erobert!

Eine Woche lang bewachten die Freunde ihren Schatz – einer musste sogar seinen Chef anflunkern. „Er hat erzählt, er ist krank – schließlich musste ja einer tagsüber den Baum bewachen“, erinnern sich die Freunde heute und lachen. Ihre kleinen Sünden sind ihnen mittlerweile verziehen. Und dann passierte, was immer passiert, wenn’s etwas Spektakuläres im Ort zu sehen gibt: Alle wollten irgendwie mitreden, wollten auch bissl mit dazugehören. „Ständig hat jemand in der Halle vorbei geschaut. Besonders die Alten wollten mitreden, ham uns ständig Tipps gegeben“, sagt Obermeier. Erwin Gasparics muss lachen. Er erzählt: „Das war damals eine Sensation!“ Das Ansehen der Gruppe stieg katapultartig. „Mia Jungen ham des gschafft, was so lang keiner gschafft hat – nicht mal einer von den alten Hasen“, so Gasparics.

Stolz auf die Eroberung: Auf dem Hof von Hans Riedmair versteckten und bewachten die Hebertshauser den gestohlenen Maibaum der Karlsfelder Feuerwehr im April 1981. © Privat

Dann tauchte die Hebertshauser Feuerwehr auf, wollte „gute Ratschläge fürs Verhandeln für die Auslöse geben“. Vor allem eine Sache machte die alten Hasen misstrauisch: „Die Karlsfelder wollten, dass wir ihnen den Baum wieder bringen, das Fest sollte dann bei ihnen stattfinden“, sagt Erwin Gasparics. „Da haben uns alle abgeraten: Die b’scheißen Euch bloß“, hieß es aus Hebertshausen.

Karlsfelder handeln wie Ehrenmänner und zahlen großzügige Auslöse

Doch die Karlsfelder Feuerwehrler um Feuerwehrvorstand Ernst Oppermann, Kassier Dieter Stutzenstein und den bereits verstorbenen Kommandanten, Günter Merkel, waren Ehrenleute. Sie hielten nicht bloß einfach Wort. „Das war schon Wahnsinn“, erinnert sich Ursula Gasparics. Die Truppe rückte auf dem Baum sitzend in Karlsfeld an und wurde mit Blasmusik empfangen. „Die Karlsfelder ließen sich nicht lumpen und haben reichlich aufgetischt. Es gab Bier und Leberkäs, weitaus mehr als von uns gefordert“, lobt Gasparics. Der ehemalige Karlsfelder Bürgermeister Bruno Danzer hielt sogar eine Rede. „Gut, dass wir in dem Fall nicht auf die Alten gehört haben!“ betont Norbert Obermeier. Das rauschende Fest wäre ihnen sonst entgangen. Und weil die Fallhöhe einfach extrem ist, wenn man ganz oben ist, haben die Freunde auch nie wieder versucht, einen Maibaum zu klauen.

Das waren die Maibaumdiebe von 1981 Diese Hebertshauser waren beim Maibaumklau dabei: Manfred Enzensberger, Heribert Lorenz, Hans Hartmann, Petra Hablitzel, Norbert und Beate Obermeier, Ralf Kursawe, Erwin und Ursula Gasparics, Robert Kopfmüller (bereits verstorben), Siegfried Wolfseher, Gabi Wiche (bereits verstorben), Hubert Scholz, Roland Schmidla, Ingrid Wuttig, Karl-Heinz Salvermoser, Angelika Gabel, Werner Krause, Hans Riedmair, Rainer Schott und Ulrich Gratzl.

