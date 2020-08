Kalterbach wird auf 300 Metern Länge renaturiert - Gemeinderat stimmt zu

Nächstes Projekt des Vereins Dachauer Moos ist die Renaturierung des Kalterbachs im Bereich Obergrashof.

Hebertshausen – Im Dachauer Moos neue Lebensräume zu schaffen für seltene oder vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen – das hat sich der Verein Dachauer Moos zur Aufgabe gemacht. Als nächstes Projekt soll der Kalterbach auf einer Länge von 300 Metern renaturiert werden.

Dies ist nicht das erste Vorhaben an dem kleinen Wasserlauf. In der Nähe des Obergrashofs wurde schon vor Jahren das Ufer umgestaltet. Nun geht um den Bachsaum weiter nördlich entlang von zwei Ackerflächen, von denen eine der Gemeinde gehört. Der Bereich, der naturnah umgebaut werden soll, liegt östlich des Gewerbegebiets Dachau-Ost an der Stadtgrenze, mitten im Hebertshausener Moos.

Was dort genau vorgesehen ist, stellten Vereins-Geschäftsführer Robert Rossa und Biologe Martin Baars, Umweltschutzbeauftragter der Gemeinde, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause den Gemeinderäten vor. Die waren vom Konzept rasch überzeugt und billigten mehrheitlich das Vorhaben auf dem gemeindeeigenen Ackerstreifen.

Es wird nicht viel Fläche benötigt

Bei der Präsentation wurde deutlich, dass nicht viel Fläche benötigt wird, um große Wirkung für die Artenvielfalt und den Naturschutz zu erzielen. Vom 1,5 Hektar großen Feld würde nur ein 25 Meter breiter Streifen am Ostufer des Kalterbachs benötigt, um aus dem stangengraden Bachlauf wieder ein lebendiges Gewässer zu machen. Und damit den Kalterbach ein wenig an seine ursprüngliche Struktur zurückzuführen, wie Martin Baars den Gemeinderäten erläuterte. Denn erst in den 1920er Jahren wurde der ursprünglich mäandernde Bach mit seinen Schnellen und Gumpen begradigt, befestigt und tiefergelegt.

Ziel war damals, die angrenzenden Ackerflächen zu entwässern. Als Ergebnis entstand „das Gegenteil von Biodiversität“, sagte Umweltreferent Martin Baars, der schon in anderen Bachabschnitten Renaturierungsprojekte betreut hat.

Auch für das jetzt geplante Vorhaben hat der Fachmann schon ein Konzept erarbeitet. Dabei sind keine aufwändigen Eingriffe geplant. Vielmehr soll das Ufer ein wenig aufgeweitet werden, in flachen Zonen sollen vermoorte Mulden entstehen, und kleine Nebenarme mit Inseln. Auch Bereiche, in denen das Wasser schneller fließt, sind geplant. Alles mit dem Ziel, den Bach aufzuwerten für Fische, und neue Lebensräume zu schaffen, etwa für die vom Aussterben bedrohte Helm-Azurjungfer.

Bedrohte Helm-Azurjungfer ist im Umkreis heimisch

Diese seltene Libellenart ist im Umkreis heimisch. Das Dachauer Moos beherbergt das größte Vorkommen in Bayern, eventuell sogar in ganz Mitteleuropa. Genau daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung, wie Robert Rossa betont.

Der Gemeinde entstehen durch die Renaturierung keine Kosten, die übernimmt vollständig der Verein Dachauer Moos, der wiederum staatliche Zuschüsse von 90 Prozent erhält.

„Wir sollten diese wertvolle Fläche nutzen“, sagte Bürgermeister Richard Reischl (CSU). Schließlich sehe sich die Gemeinde als Vorreiter in Sachen Naturschutz.

Martin Gasteiger (FW) wollte wissen, ob durch die Renaturierung möglicherweise negative Auswirkungen auf die angrenzenden Ackerflächen zu befürchten sind. „Denn die vor 100 Jahren angelegten Gräben haben ja eine Funktion.“ Tatsächlich ändere sich aber durch den Eingriff „hydraulisch nichts“, betonte Umweltreferent Martin Baars.

Als „großartige Idee“ lobte Marianne Klaffki (SPD) das Projekt. „Es gewinnt die Natur, und das Areal wird aufgewertet.“

Skeptisch äußerte sich Clemens von Trebra (CSU), ob die „Stücklwirtschaft“ mit einer Renaturierung in kleinen, voneinander entfernten Bachabschnitten Sinn macht. Die Frage sei, ob „eine große Maßnahme vom Obergrashof bis dorthin“ nicht besser wäre. Das erweise sich wegen der Vielzahl von Eigentümern als schwierig, erklärte Geschäftsführer Rossa. „Wir fangen erst mal an.“ Die positive Wirkung könnte weitere Kalterbach-Anrainer vielleicht überzeugen. Von einer Abfolge von „Renaturierungs-Bausteinen“ sprach Martin Baars.

Mit großer Mehrheit wurde das Vorhaben schließlich gebilligt. Dagegen stimmten Florian Zigldrum (CSU) und Christian Trinkgeld (FBB).

Nicht umsetzen will die Gemeinde den Vorschlag von Rossa und Baars, die übrige Ackerfläche, die nicht für die Renaturierung benötigt und aktuell als Pachtfläche landwirtschaftlich genutzt wird, in eine Wiese umzuwandeln und so ökologisch aufzuwerten. Damit könnte das Areal auf dem sogenannten Ökokonto der Gemeinde verbucht werden, bei künftigen Bauprojekten als Ausgleichsfläche dienen. Doch aktuell bestehe kein Bedarf, so der Bürgermeister. Auch will man nicht ohne Not der Landwirtschaft die im Landkreis sowieso knappe Produktionsfläche entziehen.

Die Renaturierung am Kalterbach wird noch heuer geplant. Ab 2021 sollen die Maßnahmen umgesetzt werden.