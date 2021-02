Katerstimmung am Höllberg

Hebertshausen – Nach nur wenigen Tagen Schlitten- und Skibetrieb an „da Heckn“, wie die Hebertshauser den Schlittenberg am Höllberg nennen, verwandelte sich das komplette Gelände inklusive der Wege in eine Müllhalde. Höllberg-Anwohner haben jetzt zwei Schubkarren voll Müll eingesammelt.

Es ist zwar leider eine alle Jahre wiederkehrende Aktion, doch so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie, sagen die Anwohner. Der eigentliche Spaß war an nur wenigen Tagen möglich – doch die Mengen an Müll sind jeder Hinsicht erschreckend. Neben vollen und leeren Bierflaschen, Weinflaschen, Energiegetränken, Aludosen, Windeln, jede Menge Kronkorken, alle möglichen Kunststoffflaschen, einem Geodreieck, Aluverpackungen, allen Varianten und Farben an Mundschutz, einer Nuckelflasche, Mützen, Zigarettenkippen, Handschuhen sowie Schals, war der Platz zusätzlich übersät von Papiertaschentüchern.

Wäre das nicht schon genug, so waren die Wege zur „Heckn“ wie auch der komplette Hang übersät mit Hundekot. Eine besondere Herausforderung für die Anwohner war das Einsammeln eines in viele Einzelteile zerschmetterten Plastik-Bobs.

„Wer auch immer die Verursacher waren, Erwachsene waren am Hang regelmäßig zugegen und hätten eingreifen können, doch sie schauten tatenlos zu“, davon ist Anwohner Karl Lorenz überzeugt. Die vielen kleinen scharfkantigen Plastikteile sind neben der Kronkorken für Pferde und Schafe, die das Heu später fressen, lebensgefährlich und können mitunter auch zum Tod der Tiere führen.

+ Lebensgefährlich ist der Müll für Tiere, wie für die Schafe, die gerade am Fuße des Höllbergs grasen. © khr

Die Wiese am Hang wird nämlich extensiv bewirtschaftet, das heißt, sie wird nur zweimal im Jahr gemäht. Das Heu wird an umliegende Pferdeställe geliefert. Die erste Mahd, die sogenannte Heumad wird ab Johanni, 24. Juni, und die zweite Mahd Ende August/Anfang September eingeholt. Damit wird sichergestellt, dass die Vielfalt auf der Wiese mit den zeitlich gestaffelten Blühabfolgen und eine große Vielfalt an Lebensräumen für Wiesenbrüter und Amphibien bis zu Insekten erhalten bleibt.

Alle Jahre im Februar übernachtet die Schäferei Moll von Unterschleißheim kommend auf ihrer Durchreise mit ihrer großen Herde auf dem Gelände, bevor es über Prittlbach Richtung Petershausen weitergeht.

Die Anwohner bitten alle Wintersportler, die zur „Heckn“ kommen, ihren Müll doch mit nach Hause zu nehmen und dort zu entsorgen.

