Kitzrettung per Drohne: „Nichts ist so effektiv und sicher!“

Von: Petra Schafflik

Gute Tat am Morgen: eine Kitzrettung im Frühnebel im vorigen Frühjahr. © ps

Die Kitzretter von Hebertshausen suchen für ihre morgendlichen Einsätze freiwillige Unterstützer. Aber Achtung: Die Arbeit ist nichts für Langschläfer!

Hebertshausen – Frühaufsteher gesucht! So heißt kurz gesagt der Aufruf, mit dem sich das Drohnenteam aus Hebertshausen nun an die Öffentlichkeit wendet. Im vorigen Frühjahr wurde diese Gruppe in Hebertshausen neu gegründet mit dem Ziel, möglichst viele Rehkitze vor den tödlichen Messern der landwirtschaftlichen Mähmaschinen zu retten.

Nun steht eine neue Saison an, die ehrenamtlichen Kitzretter erwarten wieder viele Einsätze und suchen daher Verstärkung. „Für neue Helfer gibt es natürlich eine Einführung und eine Übung“, erklärt Peter Lederer, der das Drohnenteam mit koordiniert. „Die einzige notwendige Qualifikation: Man muss früh aufstehen können, sehr früh, denn wir treffen uns um 3 Uhr.“

Im vorigen Jahr schaffte die Gemeinde mit Unterstützung von Landwirten, Jägern und Sponsoren eine Drohne samt Wärmebildkamera an, für verschiedene Zwecke, aber auch für die Kitzrettung. Ehrenamtliche waren schnell gefunden. „Einige, wie auch ich, mussten erst den Drohnenführerschein machen“, berichtet Lederer. Dann ging es los.

Auf Anruf von Landwirten fuhr im Morgengrauen ein Team hinaus, suchte per Drohne nach Rehkitzen in dem Feld, das anschließend gemäht werden sollte. Die Suche läuft zwingend sehr früh, weil nur in der Morgenkühle der warme Körper des zarten Tiers per Wärmebildkamera klar zu erkennen ist. Wird ein Kitz gefunden, werden Helfer per Funk zum Fundort dirigiert, wo sie das junge Reh dann sichern. Die aufwendig anmutende Aktion ist wichtig und sinnvoll, weil sich Kitze in den ersten Lebenswochen bei Gefahr flach auf den Boden drücken, anstatt zu flüchten. Regelmäßig kommen immer wieder junge Rehe unter die scharfen Messer der Mäher und so zu Tode. Der Schutz der Wildtiere ist zwar von Landwirten zu beachten, „aber konservative Methoden sind aufwendig und wenig effektiv“, weiß Peter Loderer.

Das bestätigt auch Monika Gasteiger, selbst Landwirtin in Prittlbach und Landwirtschaftsbeauftragte der Gemeinde. „Die Drohne ist wirklich super“, sagt Gasteiger, die im vorigen Jahr bereits selbst eine Drohnen-Suche in Anspruch genommen hat. „Auch davor haben wir Landwirte Maßnahmen ergriffen, aber nichts war so effektiv und sicher!“ So habe man am Abend vor der Mahd Papiersäcke als Scheuchen aufgestellt oder sogenannte Wildretter am Mähwerk angebracht, „aber nie konnte man sicher sein, stets nur hoffen.“ Trotz der Schutzvorkehrungen habe es Verluste gegeben, „das tut einem im Herzen weh.“ Deshalb seien alle Landwirte begeistert, „und sicher bereit, aktiv mitzuhelfen“.

Einsatzzeitraum ist von Ende April bis Mitte Juni

Auch Peter Lederer weiß, dass die sogenannte Vergrämung nicht zuverlässig funktioniert. „Einmal lag ein Reh mit dem Kitz keine zehn Meter neben der Vergrämung.“

Daher das Drohnenteam. „Wir hatten im vorigen Jahr 30 bis 40 Einsätze, manchmal mehrere an einem Tag“, so Lederer. Denn kleine Felder seien in wenigen Minuten überprüft. Die Bilanz überzeugt: 41 Kitze konnten gerettet werden. Der Einsatzzeitraum ist überschaubar von Ende April bis Mitte Juni, weil nur in dieser Zeit Kitze zur Welt kommen. Und auch in diesem Zeitfenster ist das Drohnenteam nur bei schönem Wetter aktiv, dann aber oft sechs Tage die Woche.

Deshalb ist ein Pool von etwa 15 Helfern das Ziel. „Denn nicht jeder kann jeden Tag mithelfen.“ Wer bereit ist, im Frühjahr ein paar Mal früh aufzustehen, um Rehkitze zu retten, oder wer sich über die Kitzrettung näher informieren möchte, meldet sich bei Peter Lederer unter Drohnenteam@hebertshausen.de.