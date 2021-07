Motorradfahrer verunglückt bei Fahrstunde schwer

31-jähriger Karlsfelder schwer verletzt

Ein 31 Jahre alter Motorrad-Fahrschüler ist am Dienstag bei einer Fahrstunde schwer verunglückt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Wie die Dachauer Polizei mitteilt, war der 31-jährige Karlsfelder am Dienstagabend mit einer 650er Suzuki auf der Kreisstraße DAH 4 von Biberbach in Richtung Lotzbach unterwegs. Der Fahrlehrer folgt im Auto. Der Fahrschüler geriet kurz vor Lotzbach unerwartet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Schwer verletzt musste der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen werden. Der 54-jährige BMW-Fahrer aus Hebertshausen blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 5000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Biberbach eingesetzt.