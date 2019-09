Hebertshausen macht Hans Köchl posthum zum Ehrenbürger

Die Gemeinde Hebertshausen ernennt den Prittlbacher Hans Köchl posthum zum Ehrenbürger. Hans Köchl hat in der NS-Zeit vielen KZ-Häftlingen geholfen. Die feierliche Ernennung findet am Donnerstag, 26. September, im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Ziehsohn Norbert Hechtl wird die Ehrung stellvertretend für seinen Vater entgegennehmen.

Der Gemeinderat von Hebertshausen beschloss im März, dem Prittlbacher Hans Köchl die Ehrenbürgerwürde zu erteilen. Köchl hat in der NS-Zeit unter Lebensgefahr und aus purer Menschenfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft KZ-Häftlingen im Konzentrationslager Dachau unter anderem durch das Herein- und Herausschmuggeln von Briefen, Päckchen und Lebensmitteln in ihrem Überlebenskampf geholfen. Auch inhaftierten Priestern stand er zur Seite. Als Prittlbacher Ortsdiener hatte er Zugang zur sogenannten „Plantage“ außerhalb des Konzentrationslagers, wo neben Häftlingen auch Priester unter schwersten Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten. Hans Köchl hat aber nicht nur den Häftlingen und Priestern geholfen, sondern zusammen mit seiner Frau Maria neben seiner Tochter auch noch zehn Pflegekinder aufgezogen.

Damit die Taten nicht in Vergessenheit geraten, wird Hans Köchl am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Hebertshausen feierlich die Ehrenbürgerwürde posthum erteilt. Zusätzlich zur Ehrenbürgerwürde wird das geplante Dorfgemeinschaftshaus, das demnächst in Prittlbach gebaut wird, nach Hans Köchl benannt.

Bei der Feierlichkeit im Hebertshauser Rathaus sprechen Bezirksheimatpfleger Dr. Norbert Göttler, die Hobby-Geschichtsforscher Thomas Schlichenmayer und Angelika Eisenmann aus der Gemeinde Hebertshausen sowie Bürgermeister Richard Reischl. Gerade in der heutigen Zeit, in der Fremdenhass und Rassismus wieder aufkeimen, sei es laut Bürgermeister Reischl „ganz wichtig, dass es Vorbilder gibt für Mut, Courage und Menschlichkeit“. khr