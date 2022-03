Umweltreferent Martin Baars: Unterwegs im Namen der Natur

Von: Petra Schafflik

Teilen

35 000-Euro-Projekt: Ein 300 Meter langes Stück des Kalterbachs wurde renaturiert. Umweltbeauftragter Dr. Martin Baars, Bürgermeister Richard Reischl (v.l.), Dachauer-Moos-Geschäftsführer Robert Rossa (3.v.r.), sowie Walter und Marese Hoffmann (vorne r.) freuten sich, dass die Arbeiten bald fertig sind. © Archiv: khr

Als Umweltbeauftragter der Gemeinde Hebertshausen war Martin Baars im vorigen Jahr in unterschiedlichsten Projekten engagiert. Das zeigte der umfassende Tätigkeitsbericht, den der promovierte Biologe, der an der Fachoberschule Karlsfeld als Lehrer tätig ist, jetzt den Gemeinderäten vorlegte.

Hebertshausen – Stark beschäftigt war der Umweltbeauftragte Baars „als Vermittler zwischen Naturschutzbehörde und Bauamt“, wie er erläuterte. Immer wichtiger werde es, bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Planung naturschutzfachliche Aspekte zu berücksichtigen und im Vorfeld offene Fragen zu klären. Nur so ließen sich Projekte anschließend relativ zügig auch realisieren.

Denn auch wenn beispielsweise nur ein Baum gefällt werden soll, brauche es oft bereits fachlichen Rat. Als beispielsweise eine alte Birke in Prittlbach umgeschnitten wurde, musste zuvor ein Fachgutachten erstellt werden. Denn in vorhandenen Baumhöhlen hätten möglicherweise Fledermäuse leben können. Die Begutachtung habe er eng begleitet, sich nun weitergebildet und die nötige technische Ausstattung beschafft. „Diese Baumgutachten kann ich künftig selbst erledigen.“

Als Umweltschutzbeauftragter begleitete Baars verschiedene Vorhaben der Gemeinde. Beim Bau der neuen Amperbrücke an der Torstraße, die 2021 eingeweiht wurde, konnte er mit dem Wasserwirtschaftsamt die Installation einiger Buhnen im Wasserlauf vereinbaren. Damit soll der Fluss wieder lebendiger in unterschiedlichen Geschwindigkeiten fließen, Lebensraum für mehr Fischarten entstehen.

Martin Baars Umweltbeauftragter © ps

Nachdem die Amper aber im vorigen Jahr durchgängig einen hohen Wasserstand aufwies, konnte diese Maßnahme, die das Wasserwirtschaftsamt auf eigene Kosten durchführt, nicht durchgeführt werden. Nun soll es in den kommenden Wochen aber losgehen. Das Ziel: „Eine deutliche Aufwertung der Biodiversität!“

Gerne möchte Baars auch die Zusammenarbeit mit dem Dachauer Moosverein intensivieren. Diese Organisation, die sich für den Erhalt des Dachauer Moos einsetzt, hat im vorigen September nach einem ganzheitlichen Konzept von Martin Baars ein 300 Meter langes Stück des Kalterbachs umfassend renaturiert. Aufgrund dieser umfassenden Planung sei er nun an der Technischen Hochschule Weihenstephan als Experte für ganzheitliche Gewässerrenaturierung gelistet, berichtete Baars.

Und der Verein plant, den Kalterbach auf seiner gesamten Länge aufzuwerten, wieder mit Blick auf alle Tier- und Pflanzenarten. So eine umfassende Renaturierung „wäre bayernweit einmalig“, erklärte Baars.

Für ihn steht fest: Teilprojekte auf Gemeindegebiet „machen wir alle mit“. Denn derartige Vorhaben werten die Natur im Ort auf, kosten die Gemeinde aber keinen Cent. Schließlich übernimmt 90 Prozent der Kosten über ein Förderprogramm der Freistaat, den Rest trägt der Verein Dachauer Moos, in dem die Gemeinde auch Mitglied ist.

Auch überraschende Einsätze hatte Martin Baars als Umweltbeauftragter: Weil auf den extra für die Insekten angelegten Blühwiesen plötzlich das einjährige Berufkraut wucherte, eine invasive, nicht heimische Art, war Handeln gefragt. „Diese Pflanze ähnelt der Margerite, produziert aber keinen Nektar, die ganze Blüte ist nur Show“, musste auch Baars selbst erst lernen. Da sich das Berufkraut rasch ausbreitet und heimische Blühpflanzen verdrängt, hilft nur sofortiges Rausreißen. „Da war ich etliche Stunden unterwegs.“

Mit den Gemeinderäten richtete Baars den Blick auch noch in die Zukunft. In der Gemeinde gebe es 15 Kilometer Fließgewässer, die meisten seien im Besitz der Gemeinde, aber ökologisch „in keinem guten Zustand“. Ziel müsste es sein, „viel zu verbessern mit viel Förderung, damit es nicht so teurer wird“. Gerne möchte er einen Punktekatalog mit Maßnahmen anlegen, mit dem sich langfristig auf zehn bis 15 Jahre planen lasse.

Eine ganzheitliche Gewässerentwicklung, das wäre ein Pilotprojekt für ganz Bayern, sagte Bürgermeister Richard Reischl (CSU). Doch Martin Gasteiger (FBB) fürchtet, dass Flächen der Landwirtschaft entzogen würden. Tatsächlich gehe es nur um die jetzt schon geschützten fünf Meter Uferstreifen, erklärte Baars. Der Naturschutzbeauftragte will das Vorhaben weiterverfolgen, neben all den übrigen Aufgaben, die mit den anstehenden Bauprojekten auf ihn zukommen werden. „Denn es macht mir sehr viel Spaß, für die Gemeinde aktiv zu sein.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.