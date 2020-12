Dreiste Müllsünder entsorgen ihre halbe Wohnung am Straßenrand

In Hebertshausen haben Unbekannte den Straßenrand nach Unterweilbach als Müllhalde benutzt. Fußgängern und Autofahrern bot sich ein extrem scheußlicher Anblick.

In Hebertshausen haben Unbekannte an der Straße nach Unterweilbach ihren Müll abgelegt.

Den Vorbeigehenden und -fahrenden bot sich ein scheußlicher Anblick.

Die Gemeinde bittet um Zeugen.

Hebertshausen - Leider kann man immer wieder an Straßen, im Wald oder an unzugänglichen Orten Müllablagerungen entdecken. Aber was am vergangenen Sonntagvormittag Autofahrer und Fußgänger an der Straße von Hebertshausen nach Unterweilbach auf halber Höhe sehen mussten, war ein extrem scheußlicher Anblick: Unbekannte haben hier einfach ihren Hausrat aller Art entsorgt.

Straßenrand als Müllhalde: Nach dem Verursacher wird gefahndet

Kinderspielzeug, ein Hometrainer, eine Waschmaschine, ein Staubsauger, Stühle, ein Tisch, eine Couch, eine Menge Plastiktüten mit Kleidern und noch einiges mehr lagen dort. Nach dem Verursacher wird nun gefahndet. Wie Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl betont, wird der Täter, sollte er ermittelt werden, auf jeden Fall angezeigt. Wer etwas beobachtet hat, soll sich auf jeden Fall bei der Gemeinde melden, bittet Reischl.

Klaus Rabl