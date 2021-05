Hebertshausen muss sparen und Kredite aufnehmen, um Haushalt zu stemmen

Gemeinde erhöht Hebesätze und Kitagebühren

von Petra Schafflik schließen

Auch in der Kasse von Hebertshausen macht sich die Corona-Pandemie weiter bemerkbar. Die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr so, während die Ausgaben trotz engagierter Einsparbemühungen steigen.

Hebertshausen - Diese Entwicklung spiegelt sich im Etat 2021, der mit einem Volumen von 19,7 Millionen leicht unter dem Vorjahreswert von 20,9 Millionen Euro liegt. Das Zahlenwerk, das der Gemeinderat am Montag einstimmig verabschiedet hat, trenne klar zwischen „Wünschenswertem und Notwendigem“, wie Bürgermeister Richard Reischl betonte. Dafür haben die Gemeinderäte in den zurückliegenden Wochen bereits in vier intensiven Arbeitssitzungen des Finanzausschusses den Rotstift angesetzt. „Wir verzichten auf Projekte und setzen Prioritäten“, sagte Reischl.

Auch werden ab Juni die Kita-Gebühren erhöht und die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer mit der Haushaltssatzung rückwirkend angehoben. Dennoch sei es aufgrund der Steuerausfälle wie schon im Vorjahr nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen, erklärte der Rathauschef. Denn die Personalausgaben wachsen und vor allem das Defizit in der Kinderbetreuung steigt kontinuierlich. Deshalb nimmt die Gemeinde nun neben Investitionskrediten in Höhe von 1,9 Millionen Euro auch ein Darlehen über 397 000 Euro auf, um die laufenden Geschäfte zu finanzieren – eine Option, die Kommunen ausnahmsweise in der Pandemie offensteht und die Hebertshausen als eine der ersten Gemeinden nutzt.

„Beschämend für den Freistaat, wie hier die Gemeinden im Stich gelassen werden“, kritisiert Reischl. Denn der Corona-Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle nutze Gemeinden wie Hebertshausen nichts, deren Finanzen vor allem von soliden Einkommensteuereinnahmen abhängen. Hier fehle eine adäquate Unterstützung, beklagt Reischl. Umso mehr hofft der Rathauschef auf „Licht am Ende des Tunnels“.

Tatsächlich hat Kämmerer Christopher Reichelt eine Wende zum Positiven im Blick: Nach der mittelfristigen Finanzplanung „brauchen wir in den kommenden Jahren keine Kredite mehr“.

In der kurzen Haushaltsdebatte im Gemeinderat waren sich die Fraktionen einig, dass dieser Etat „eine Herausforderung war“, wie Martin Gasteiger (FBB) betonte. Gerade die Erhöhung der Kita-Gebühren und die Anpassung der Hebesätze „waren bitter“.

Die Steigerung der Betreuungsgebühren sieht SPD-Sprecherin Marianne Klaffki kritisch: „Ich will dafür werben, die soziale Balance im Blick zu haben.“ Dennoch stimmte auch die SPD-Fraktion dem Etat zu, denn es gelte, „zusammenzuhalten“.

Der Haushalt zeige das Bemühen, sich auf das Notwendige zu konzentrieren, bestätigte Johann Böswirth (CSU). Eine Vorgehensweise, die er auch dem Landkreis ans Herz legte, „damit wir keine Wünsch-Dir-Was-Gesellschaft werden“.

In Hebertshausen werden 2021 nun nicht nur viele kleine Haushaltsposten reduziert, sondern auch Vorhaben gestrichen. So wird ein Gemeindebackhaus nicht gebaut, der Etat für Straßensanierungen von 120 000 auf 60 000 Euro halbiert. Ein Parkhaus am Bahnhof wird nur entstehen, wenn die Gemeinde dafür kein Geld in die Hand nehmen muss. Also nur, wenn das Projekt Azubi-Wohnen umgesetzt wird, bei dem die Deutsche Bahn Lehrlingswohnungen plus Parkgarage für die Gemeinde kostenfrei errichten würde. Ob Hebertshausen dieses komplexe Vorhaben weiterverfolgt, berät der Gemeinderat in einer Sondersitzung im Juni, wie Reischl ankündigte.

Doch es geht nicht um Sparen um jeden Preis, vielmehr halten die Gemeinderäte fest an Zukunftsprojekten wie dem Dorfgemeinschaftshaus, das bereits im Bau ist, an der Entwicklung von Prittlbach, an Grundstückskäufen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der städtebaulichen Entwicklung im Ortskern und Investitionen in Kinderbetreuung und Bildung. So wird die Sporthalle der Schule nun 2023 definitiv saniert und ein Kita-Neubau in Prittlbach (wir berichteten) wurde noch in derselben Sitzung konkret auf den Weg gebracht.