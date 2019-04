Tote Tiere am Höllgraben?

Jetzt ist in Hebertshausen ein Streit darüber ausgebrochen, ob am Entwässerungsgraben Höllgraben der Artenschutz ernst genommen wird. Anlass sind Baggerarbeiten.

Hebertshausen – Der Artenschutz ist in aller Munde – auch in Hebertshausen. 24 Prozent der Wahlberechtigten der Gemeinde haben das Bienen-Volksbegehren unterschrieben, zudem hat der Gemeinderat kürzlich einen Maßnahmenkatalog beschlossen, wonach zum Beispiel mehr Blühstreifen und Streuobstwiesen angelegt werden sollen.

Bereits im Januar fanden zwischen dem Auwaldring und der Erlenstraße Ausgrabungsarbeiten statt, um Schlamm zu entfernen. Doch: Verendeten dadurch viele Tiere? Das befürchtet Anwohner und Biologe Dieter Elger: „Frösche, Fische, Libellenlarven, Käferlarven, Schnecken, Krebstiere und viele andere Fließgewässerbewohner wurden ans Ufer geschüttet“, sagt er. „Sie starben oder wurden zum Fraß für Krähen.“ Drei bis vier Jahre würde die Natur brauchen, um sich vollständig zu regenerieren.

Elger bezweifelt auch den Sinn der Arbeiten: „Der Abfluss des Wassers wird nicht durch den Schlamm, sondern durch zwei Röhren begrenzt“, sagt er. „Und wenn man eine Sand-Kies-Schicht in den Fluss einbringen würde, würde sich weniger Schlamm bilden, und der Schlamm könnte schneller abtransportiert werden.“

Er sieht darin einen weiteren Vorteil: „Durch die Verbreiterung der Bachsohle könnten neue Lebensräume entstehen.“

Beim Wasserverband Höllgraben, zu dem sich die Eigentümer des Baches zusammengeschlossen haben, hat man diese Maßnahme bereits diskutiert. Aber: „Wenn das Bachbett breiter ist, verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit des Wassers“, erklärt der Verbandsvorsitzende Johannes Böswirth. „Wir befürchten, dass es dann mehr Ablagerungen in den Rohren gibt.“

Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl hat weitere Bedenken: „Der Graben entwässert zwei Drittel des Ortsteils Hebertshausen, und seine Größe wurde für die Ableitmenge ganz genau berechnet“, erklärt er. „Wenn er bei Starkregen nicht mehr genug Wasser aufnehmen kann, gibt es nasse Keller.“

Reischl und Böswirth betonen, dass es die erste Räumung des Höllgrabens seit mehr als zehn Jahren gewesen sei. Irgendwann müsse der Bach jedoch entschlammt werden, da durch die anliegenden Äcker Erde eingespült werde. „Wir haben ungefähr fünf Zentimeter Schlamm herausgenommen“, berichtet Böswirth. „Die Erde wurde nicht gleich abtransportiert, sondern liegen gelassen, damit Tiere zurück ins Wasser können.“

Zudem sei eine spezielle Schaufel verwendet worden. „Dadurch konnte ein Zugverfahren angewendet werden“, erklärt Reischl. „Die Schaufel wird im Graben so entlang gezogen, dass Tiere sich links und rechts rausdrehen und vorbeischwimmen können.“ Alle Maßnahmen seien mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Naturschutzbehörde am Landratsamt abgestimmt gewesen.

Dort erklärt man, dass der Wasserverband Höllgraben „den Belangen des Naturschutzes bisher stets aufgeschlossen gegenübergestanden“ sei. „Eine Gewässerräumung ist häufig ein Spagat zwischen der Sicherstellung des Wasserabflusses und der Berücksichtigung der Belange des Natur- und Artenschutzes“, sagt Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt. Die Folgen könnten jedoch durch die Nutzung schonender Geräte wie die Spezialschaufel sowie den richtigen Zeitpunkt der Räumung abgemildert werden.

Beim Höllgraben sei der Zeitpunkt jedoch „äußerst ungünstig“ gewesen, „da im Winter im Schlamm überwinternde Arten, insbesondere Amphibien, herausgeräumt werden könnten“, so die Einschätzung der Naturschutzbehörde am Landratsamt. Die Tiere seien zum Teil bewegungsunfähig und damit kaum in der Lage, zurück ins Gewässer zu gelangen.

Auch beim Wasserverband ist man sich bewusst, dass der beste Zeitpunkt für die Räumung im Spätsommer oder im Herbst gewesen wäre. „Es wäre auch geplant gewesen, dass die Arbeiten früher erledigt werden“, erklärt Böswirth. Um die Ausbaggerungen mit der Spezialschaufel durchführen zu können, hätte man aber ein Lohnunternehmen beauftragen müssen. „Doch der Termin musste verschoben werden, weil das Unternehmen nicht eher Zeit hatte.“ Wasserverband und Gemeinde versprechen, auch am Höllgraben den Naturschutz voranzutreiben: „Wir wollen freiwillig Blühflächen entlang des Höllgrabens anlegen“, sagt Bürgermeister Reischl.

Laut der Naturschutzbehörde am Landratsamt soll außerdem versucht werden, durch Maßnahmen im Oberlauf die Sedimenteinträge zu verringern. Dadurch müsse möglichst selten und nur an neuralgischen Punkten geräumt werden.

Auch Dieter Elger will an der Sache dran bleiben: „Ich werde mich weiter für den Artenschutz am Höllgraben einsetzen.“ Für Ende April hat er deshalb einen Ortstermin mit Vertretern von der Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt organisiert.