Christian Ulbrich feiert Nachprimiz in Hebertshausen: Viele Gläubige sagen Danke

Von: Petra Schafflik

Teilen

Dank und Abschiedsworte für Neupriester Christian Ulbrich (2. v. l.) fanden die Bürgermeister (v. r.) Dieter Kugler aus Röhrmoos und Richard Reischl aus Hebertshausen. © ps

„Es ist mir eine große Freude, wieder hier im Pfarrverband zu sein.“ Mit diesen Worten begrüßte Christian Ulbrich die vielen Gläubigen, die sich am Sonntag zu seiner Nachprimiz in der voll besetzten Pfarrkirche Zum Allerheiligsten Welterlöser in Hebertshausen eingefunden hatten.

Hebertshausen – Ulbrich, der die vergangenen zwei Jahre als Diakon im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen wirkte, wurde am 2. Juli zum Priester geweiht. Die Primiz hat der 31-jährige Neupriester bereits in seinem fränkischen Heimatort Höchstädt gefeiert. Nun beging er an seiner bisherigen Wirkungsstätte die Nachprimiz, die gleichzeitig ein Abschied war. Denn Ulbrich wird als Kaplan künftig im Pfarrverband Dachau – St. Jakob tätig sein.

Der Gottesdienst zur Nachprimiz war besonders festlich gestaltet: Noch vor den Geistlichen zogen mehr als ein Dutzend Fahnenabordnungen verschiedener Vereine der Pfarrverbandsgemeinden in die Kirche ein und nahmen Aufstellung. Musikalisch begleitet wurde der anschließende Einzug von Ministranten und Geistlichen von einer „Uraufführung“ mit dem Lied „Singe Lob, unserm Gott“, das Josef Reichl eigens für die Nachprimiz komponiert hatte. Die insgesamt musikalisch anspruchsvolle Begleitung gestalteten Pfarrverbands-chor, Schönbrunner Bläser und Solisten unter Leitung von Kirchenmusikerin Irmgard Reichl.

Neupriester Christian Ulbrich bei der Predigt. © ps

Den Gottesdienst zelebrierte Neupriester Christian Ulbrich, als Konzelebranten wirkten Pfarrer Michael Bartmann, Stadtpfarrer Kilian Kemmer aus Ulbrichs Heimatgemeinde Höchstädt sowie Moritz Waldhauser, der gemeinsam mit Ulbrich zum Priester geweiht worden war und bisher im Pfarrverband Indersdorf gewirkt hatte. In seiner Predigt ging Ulbrich der Frage nach: „Wer bin ich und was soll ich tun?“ Den besonderen Primiz-Segen spendete Ulbrich dann gemeinsam mit Neupriester-Kollegen Moritz Waldhauser.

Vor der Kirche versammelte sich die Gemeinde anschließend noch zum Stehempfang. „Ein großartiger Tag für Sie und für die Kirche“, sagte Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl. Allein die große Anteilnahme der vielen Gläubigen sei „eine Anerkennung“, betonte sein Röhrmooser Amtskollege Dieter Kugler und gratulierte dem Pfarrverband Dachau – St. Jakob, wo Ulbrich künftig als Kaplan wirken wird. „Sie bekommen dort einen Guten.“

Herzliche Dankesworte, gute Wünsche und eine Box voller Lebensmittel mit symbolischer Bedeutung überreichte Pfarrverbandsratsvorsitzende Josefa Westermaier. In einem eigens getexteten Lied wünschten die Pfarrgemeinderäte, „dass dich das Leben freut“. Auch Pfarrer Bartmann und das Seelsorgeteam dankten Ulbrich für seinen Einsatz mit herzlichen Worten. Allen sagte Christian Ulbrich zum Abschied für die zurückliegenden zwei Jahre als Diakon im Pfarrverband „ein herzliches Vergelt´s Gott, ich bin reich beschenkt“.