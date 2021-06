Hebertshausen rüstet Straßenlampen um

Alte Straßenleuchten, wie hier an der Franz-Schneller-Straße vor Schule und Rathaus, will der Gemeinderat überall im Ort gegen moderne LED-Lampen tauschen.

Energiesparende LED-Technik kommt bisher kaum zum Einsatz – Hohe Förderung erhofft

von Petra Schafflik schließen

Klimaschutz fängt vor Ort an. Der Hebertshauser Gemeinderat ließ sich deshalb in seiner jüngsten Sitzung informieren über die Möglichkeiten einer Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Immerhin, das erläuterte Josef Bestle vom Netzbetreiber Bayernwerk, ist „die Straßenbeleuchtung einer der größten Verbraucher“.

Hebertshausen – Tatsächlich habe die Gemeinde auch eine Vorbildfunktion, zudem spare eine Umrüstung gleichzeitig Kosten und CO2, erklärte Bürgermeister Richard Reischl, der das Thema auf die Tagesordnung gehoben hatte.

Anders als ursprünglich geplant, fasste der Rat aber noch keinen Beschluss. Denn Rathauschef Reischl hatte kurzfristig von einem weiteren, zusätzlichen Förderprogramm erfahren. Über die Kombination von gleich zwei Zuschusstöpfen war es gerade der Gemeinde Petershausen gelungen, für ihre LED-Umrüstung fast 90 Prozent Förderung zu erhalten. Voraussetzung war allerdings, dass die Gemeinde selbst Eigentümer der Straßenlaternen wird, diese also dem Bayernwerk abkauft.

In Hebertshausen will man nun zunächst alle Optionen noch einmal prüfen, bevor der Gemeinderat endgültig entscheidet. Doch Handlungsbedarf besteht: Aktuell gibt es im Ort nur 91 Laternen mit modernen LED-Modulen, die übrigen 704 Straßenleuchten sind noch mit Leuchtstoff- oder Natriumdampf-Hochdrucklampen ausgestattet, 64 weitere wurden bisher schon mit LED-Einsätzen nachgerüstet.

Auch was die Lampenform angeht, herrscht in Hebertshausen Vielfalt, allein acht Modelle der eher nüchternen technischen Lampen gibt es, dazu fünf Versionen sogenannter „gestalterischer Leuchten“. Für alle gilt: Mit den deutlich effizienteren LED-Lampen ließe sich „einiges an Geld sparen“. Konkret könnten die Stromkosten um 27 100 Euro jährlich sinken, die Wartung um 2400 Euro im Jahr günstiger werden.

Praktisch funktioniere die Umrüstung problemlos, so Experte Bestle, nur der Leuchtenkopf wird jeweils ersetzt, „die Masten können stehen bleiben“.

Die kalkulierte Energieeinsparung ergibt sich, wenn die Beleuchtung künftig von 22 bis 5 Uhr früh auf 50 Prozent gedimmt wird. Bisher wird die Lichtstärke in Hebertshausen erst ab 1 Uhr nachts heruntergedreht. „Der Trend geht zu mehr Dimmung.“

Bei der Lichtfarbe empfiehlt Bestle warmweiß mit 3000 Kelvin. Diese Lichtfarbe sei vom Stromverbrauch ein bisschen weniger effizient als kaltweiß (4000 Kelvin), „aber dafür insektenfreundlich“.

Doch entscheidend ist natürlich auch, was die Umrüstung kostet: Wird das bisher bekannte 30-Prozent-Förderprogramm genutzt, muss die Gemeinde etwa 263 000 Euro aufbringen, die Investition amortisiert sich in neun Jahren. „Jede Amortisation unter zehn Jahren ist ein gutes Geschäft“, so Reischl. Falls der zweite Zuschuss möglich wird, könnte der finanzielle Aufwand für Hebertshausen noch deutlich sinken.

Die Gemeinderäte musste der Bürgermeister nicht lang überzeugen. „Da stehen wir voll und ganz dahinter“, sagte Martin Gasteiger (FBB). Die Verwaltung solle nun an Förderung „das Beste rausholen“. Doch Gasteiger wollte wissen, ob die neuen Lampen nicht vielleicht Anwohner stören könnten. „LED ist viel gerichteter und es gibt Blenden“, entkräftete Experte Bestle diese Sorge.

Positive Resonanz kam auch von der CSU. „Es ist nicht die Frage, ob wir umrüsten, sondern wann,“ sagte Stefan Ruhsam mit Blick auf die angespannte Haushaltslage. Die Antwort kam von Marianne Klaffki (SPD), die dafür plädierte, „bei dem aktuellen Minimalzins sofort einzusteigen“. Schließlich seien auch Kommunen verpflichtet mitzuwirken, um das ökologische Existenzminium nachfolgender Generation zu sichern. „Das ist ein Beispiel mit Signalwirkung im doppelten Sinn.“

Auf Anfrage von Caroline Heinz (SPD) wurde diskutiert, ob die Lampen in einzelnen Straßen nachts ganz ausgeschaltet werden könnten. So kenne sie es aus einem Dorf in Frankreich, sagte Heinz. Doch der Bürgermeister verwies auf die Verkehrssicherungspflicht, auch das Sicherheitsgefühl der Bürger könnte im völligen Dunkel leiden. Die Entscheidung zur LED-Umrüstung wurde dann auf September vertagt, bis dahin erhofft man sich Klarheit zur Förderung. Praktisch starten könnte das Vorhaben dann frühestens 2022.