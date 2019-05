Ruf-Taxi sollweiterfahren

Das Ruftaxi des MVV ist in der Gemeinde Hebertshausen ein Erfolg. Also wird das Projekt fortgesetzt. Das hat der Gemeinderat entschieden.

Hebertshausen – Der Vertrag für die Linie 7270 läuft zum Jahresfahrplanwechsel und damit am 14. Dezember aus. Daher war eine Entscheidung des Gemeinderates über eine Vertragsverlängerung nötig. Der Gemeinderat entschied einstimmig, den Vertrag fortzuführen.

Das Landratsamt stellte den Gemeinderäten in der letzten Sitzung entsprechende Informationen zur Verfügung. Die Anzahl der Fahrten und die Fahrgastzahlen haben sich demnach in den vergangenen zwei Jahren positiv entwickelt. So nutzen jeden Monat mehr als 300 Fahrgäste das MVV-Ruftaxi 7270. Sowohl die MVV GmbH als auch das Landratsamt Dachau hatten deshalb die Fortführung der Ruftaxi-Linien in der bestehenden Form empfohlen.

Wie Bürgermeister Richard Reischl weiter ausführte, wäre es nach Einschätzung der Landkreisverwaltung gerade im Hinblick auf den neuen Nahverkehrsplan und eine grundsätzlich notwendige Kontinuität fatal, wenn die MVV-Ruftaxi-Linie eingestellt würde, zumal die Nachfrage positiv zu bewerten sei. Das Landratsamt empfahl, das Angebot für weitere drei Jahre fortzuführen.

Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf 15 200 Euro jährlich.

Die Linie 7270 verbindet mehrere Ortsteile von Hebertshausen und Röhrmoos mit den Bahnhöfen der S2 in beiden Gemeinden. Die Taxis fahren zu Tageszeiten, an denen wegen der geringen Nachfrage keine MVV-Regionalbusse unterwegs sind. Der Betrieb läuft von Montag bis Samstag. Die Ruftaxis fahren nur bei Bedarf und halten nur an den im Fahrplan genannten Haltestellen. Fahrtwünsche müssen spätestens 30 Minuten vor Abfahrt telefonisch angemeldet werden (0 81 34/93 51 784).

