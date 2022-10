Seniorenclub braucht dringend neue Leitung

Von: Petra Schafflik

Hoch die Hände! Aktiv gestaltete sich der Seniorenclub im Oktober: Unter Anleitung von Annemarie Westenrieder bewegten sich alle Gäste im Takt auf ihren Stühlen und hatten dabei viel Spaß. © schafflik

Renate Gründl zieht sich nach 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück. Der Hebertshauser Seniorenclub sucht daher gerade dringend einen Nachfolger.

Hebertshausen – Jeden zweiten Dienstag im Monat kommen an die 60 ältere Herrschaften in den Pfarrsaal in Hebertshausen, um am Seniorenclub teilzunehmen. Diese Veranstaltung ist beliebt, denn sie bietet gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, dazu ein abwechslungsreiches Programm, das mit Vorträgen, gemeinsamen Aktivitäten und einmal im Jahr einem Ausflug für Information sorgt, Abwechslung bietet und allen Spaß bereitet. Doch nun braucht die tolle Veranstaltung eine neue Leitung!

Renate Gründl, die diese monatliche Zusammenkunft seit rund 20 Jahren organisiert und koordiniert, wird sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Schon zum Jahresende möchte Gründl aufhören. „Es täte mir sehr leid, wenn der Seniorenclub nicht weiterlaufen könnte“, sagt Gründl.

Denn der große Zuspruch spricht für sich, die Veranstaltung trifft offenbar genau den Geschmack der Senioren. „Es darf jeder teilnehmen und ist willkommen,“ betont Gründl. Egal, ob ein Gast in Hebertshausen wohnt oder auch von außerhalb kommt und einfach Kontakte im Ort weiter pflegen will. „Wir sind eine lockere Gesellschaft.“ Auch neue Gesichter stoßen immer wieder dazu und werden herzlich aufgenommen, das liegt Gründl am Herzen.

Damit der Seniorenclub aber erfolgreich weiterlaufen kann, braucht es nun rasch eine neue Leitung. „Vielleicht jemand, der im Ruhestand eine schöne Aufgabe sucht“, so Gründl. Ein wenig Zeit, ein bisschen Spaß am Organisieren und Freude am Umgang mit älteren Menschen – mehr braucht es nicht. Auch steht ein eingespieltes Team zur Unterstützung bereit. Gründl wird ebenfalls im Hintergrund mit Rat und Tat weiterhelfen. Wer sich vorstellen kann, ehrenamtlich den Seniorentreff zu leiten, kann sich bei Renate Gründl unter Telefon 0 81 31/32 14 01 melden.

