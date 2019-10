Gemeinsam die Zukunft gestalten

Nach einer knapp eineinhalbjährigen Planungsphase ist das Entwicklungskonzept für Hebertshausen nun abschließend fertiggestellt worden.

Hebertshausen –Die Gemeinde Hebertshausen steht in den kommenden Jahren einer Reihe von städtebaulichen Herausforderungen gegenüber. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat im Frühjahr 2018 das Büro Dragomir Stadtplanung GmbH mit der Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) beauftragt. Nach einer knapp eineinhalbjährigen Planungsphase ist das Entwicklungskonzept nun fertig.

Während der Bearbeitungszeit war die Öffentlichkeit immer wieder aufgerufen, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen und sich dadurch am Planungsprozess zu beteiligen. Die Konzepterstellung konnte somit in intensiver Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und Interessenvertretern, die unter anderem in Form eines Steuerkreises im Austausch mit den Planern standen, stattfinden. Darüber hinaus wurde der Gemeinderat im Planungsprozess über den Zielebeschluss und bei einer anschließenden Klausurtagung im Frühjahr 2019 in den Prozess einbezogen.

In der Gemeinderatsitzung vom 24. September präsentierten Mitarbeiter des Planungsbüros die Ergebnisse. Der Gemeinderat hat vom Abschlussbericht zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Kenntnis genommen und einstimmig beschlossen, das ISEK inklusive dem zugehörigen Maßnahmenkatalog für die zukünftigen Entscheidungen zur Entwicklung Hebertshausens zugrunde zu legen. Die Ergebnisse werden nun im Rahmen eine Ausstellungseröffnung im Foyer des Rathauses abschließend vorgestellt. Die Ausstellungseröffnung findet am Montag, 14. Oktober, statt. Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen, sich ab 18.30 Uhr die wichtigsten Ergebnisse des ISEK anhand der Ausstellungsplakate erläutern zu lassen. Danach kann die Ausstellung weiterhin an den allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses von Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 8. November, besucht werden.

Der ausführliche ISEK-Abschlussbericht steht zudem auf der Gemeindehomepage zum Download für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Die Gemeinde und das Planungsteam würden sich über eine rege Teilnahme am ISEK natürlich sehr freuen.

