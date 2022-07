Als Einzelkämpferin in der Behindertenarbeit: Tanja Patti will, „dass jeder Mensch dazugehört“

Von: Petra Schafflik

Teilen

Das neu geschaffene Amt der Behindertenbeauftragten haben Yvonne Irlenborn (l.) und Tanja Patti 2020 als Team übernommen. Nach dem Rückzug von Irlenborn wird Patti sich alleine weiter um die Belange von Menschen mit Handicap kümmern. © ps

Eine personelle Veränderung gibt es jetzt im Team der Behindertenbeauftragten der Gemeinde Hebertshausen: Ivonne Irlenborn zieht sich von dieser Aufgabe zurück, Tanja Patti wird sich künftig alleine in Hebertshausen für Menschen mit Behinderung einsetzen.

Hebertshausen – „Da ich momentan beruflich sehr eingespannt bin, kann ich nur noch mit Rat, aber ohne Tat zur Verfügung stehen“, sagt Irlenborn. Weil sie mit ihren aktuellen Zeitbudget der Aufgabe als Behindertenbeauftragte der Gemeinde nicht mehr voll gerecht werden könne, gibt sie das Amt nun auf.

Gemeinsam haben Irlenborn und Patti, die zusammen 2020 als Behindertenbeauftragte neu ins Amt kamen, schon einige Aktionen auf die Beine gestellt und auch im Hintergrund engagiert gewirkt. Etwa durch die fachkundige Beratung der Gemeinde bei Bauvorhaben oder öffentlichkeitswirksame Projekte zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung.

Doch Menschen mit Handicap bleiben in Hebertshausen weiterhin im Blick, denn Tanja Patti bleibt im Amt. Ihr wird auch die scheidende Yvonne Irlenborn nach wie vor „mit Beratungskompetenz sowie für das eine oder andere Projekt unterstützend zur Seite stehen“, wie sie betont. „Unserer Zusammenarbeit hat mir viel Spaß gemacht und ich habe viel dazu gelernt“, sagt Tanja Patti. Gerne nehme sie daher das Angebot an, weiterhin auf dieses Fachwissen zurückzugreifen.

Neuer Hashtag als Wiedererkennungszeichen

Auch als „Einzelkämpferin“ will sich Patti weiter engagiert für die Belange von Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen einsetzen. Inklusion bedeute für sie, „dass jeder Mensch dazu gehört, egal wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat.“ Da sie selbst seit 14 Jahren durch ihren Sohn erlebe, wie wichtig Inklusion und Barrierefreiheit ist, möchte sie „diese Themen in meiner Gemeinde, in der wir leben, gerne weiter vorantreiben.“

Konkrete Ideen gibt es: Der neue Hashtag #InklusioInHebertshausen soll Wiedererkennungszeichen sein. „Es handelt sich um einen barrierefreien Hashtag, bei dem jeder Anfangsbuchstabe eines Wortes großgeschrieben wird.“ Damit werde der Hashtag von Screenreadern, wie sie etwa Blinde oder Menschen mit einer Sehbehinderung nutzen, richtig wiedergegeben. Auch sollen in Kooperation mit der Gemeinde alle Wahllokale bis zur Landtagswahl im Herbst 2023 barrierefrei gestaltet sein. Ein Aktionsplan soll aufzeigen, wie Hebertshausen sukzessive barrierefreier wird, etwa durch den Umbau von Bushaltestellen.

Mehr Angebote der Gemeinde gelte es in leichter Sprache zugänglich zu machen, etwa durch die Verlinkungen von Beiträgen auf der Homepage oder im Steinbock. Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Organisationen will Patti noch weiter ausbauen und das Thema Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt vorantreiben. Auch für die offiziellen Protesttage für Menschen mit Behinderung gibt es bereits Ideen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.