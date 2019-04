Von fliegender Flasche getroffen: Radler verletzt

Ein Radler aus Garching ist am Ostermontag von einer aus einem Auto geworfenen Flasche getroffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Werfer.

Am Ostermontag gegen 16.30 Uhr radelte ein 27-jähriger Garchinger auf der Moosstraße von Hackermoos in Richtung Ampermoching. Kurz nach dem Mooshäusl kam ihm ein dunkles Auto mit vermutlich Dachauer Zulassung entgegen. Ein Mitfahrer im Fahrzeug warf eine Bierflasche aus dem Fenster, welche den Radfahrer am Bein traf. Der Lenker des Kraftfahrzeugs fuhr einfach weiter. Der Garchinger musste mit einer stark blutenden Wunde ins Klinikum Dachau verbracht werden. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. dn