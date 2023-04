Zuwachs für die Waldzwergerl: Mehr Plätze im Kindergarten

Von: Petra Schafflik

Eine weitere Gruppe Waldzwergerl für Kinder ab drei Jahren soll es nun im Hebertshauser Waldkindergarten geben. © ps

Die Erweiterung des Hebertshauser Waldkindergartens ist beschlossene Sache. Eltern dürfte diese Nachricht freuen, zuletzt hatten nämlich nicht alle Kinder, die gern den Waldkindergarten besucht hätten, auch einen Platz bekommen.

Hebertshausen – Der Hebertshauser Waldkindergarten Waldzwergerl mit seinem besonderen pädagogischen Konzept ist beliebt. „In den vergangenen Jahren waren wir immer ausgebucht, speziell im Kindergarten“, sagt Sven Körper, Vorsitzender des Trägervereins. Zuletzt konnten gar nicht mehr alle Kinder, die im Waldkindergarten zunächst die Krippengruppe besucht haben, anschließend dort in den Kindergarten wechseln.

Vor diesem Hintergrund soll nun das Angebot für Mädchen und Buben ab dem dritten Lebensjahr erweitert werden. Für diesen Vorschlag des Vorstands sprachen sich bei der Jahresversammlung des Trägervereins auch die Mitglieder nach einer Diskussionsrunde einstimmig aus. Gemeinsam mit der Gemeinde haben die Vereinsverantwortlichen bereits erörtert, dass auf dem Gelände des Waldkindergartens ein gesonderter Platz für eine zusätzliche Kindergartengruppe geschaffen werden kann. Den notwendigen weiteren Bauwagen hat die Gemeinde sogar schon beschafft.

Ziel ist, ab 1. September mehr Kindergartenplätze anzubieten. „Wir stehen im Dialog mit dem Landratsamt und der Gemeindeverwaltung, um das möglich zu machen“, fasste Körper bei der Mitgliederversammlung den derzeitigen Stand zusammen. Allein wenn die eigene, schon vorhandene Personalreserve der Einrichtung vollständig genutzt wird, können zu den bisher betreuten 20 Kindern im neuen Kindergartenjahr dann weitere acht Buben und Mädchen zusätzlich aufgenommen werden.

Beim Trägerverein des Waldkindergartens wurde der Vorstand im Amt bestätigt beziehungsweise zwei Beisitzer wurden neu gewählt: Beisitzer Tim Batkowski, zweite Vorsitzende Linda Roos, Kassierin Katharina Kreitmeir, Vorsitzender Sven Körper und Beisitzerin Lisa Lörcher (von links). Nicht auf dem Bild ist Schriftführerin Doris Theobald. © ps

Das wäre bereits ein wichtiger Fortschritt. „Denn in den letzten vier Jahren waren wir in allen Gruppen ständig ausgebucht“, erklärt Körper. Allein im vergangenen Jahr musste der Waldkindergarten zehn Familien absagen, so der Vorstand. „Auch die allgemeine Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Gemeinde Hebertshausen hat ständig zugenommen.“ Sprich: Der Bedarf nach zusätzlichen Plätzen im Waldkindergarten ist also definitiv vorhanden.

Nach positiven Signalen, was den zusätzlichen Bauwagen mit Stromanschluss auf dem bereits vom Verein genutzten Grundstück sowie die nötigen Genehmigungen und Verträge der Aufsichtsbehörde betrifft, sei er optimistisch, so Körper: „Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine gute Lösung für die Zukunft schaffen können.“

Der Hebertshauser Waldkindergarten betreibt aktuell eine Spielgruppe, die einmal die Woche zehn Kinder mit einem Elternteil nutzen, sowie eine viertägige Krippengruppe mit zehn Plätzen und den Kindergarten, den bisher 20 Mädchen und Buben besuchen.

Der Kindergarten soll nun in einem ersten Schritt auf 28 Plätze aufgestockt werden. „Es sind dort dann noch einige, wenige Plätze frei“, sagt Vorstand Körper.

Mehr Informationen finden interessierte Familien auf der Internetseite des Trägervereins unter www.waldzwergerl.de oder telefonisch bei Sven Körper unter der Telefonnummer 0 81 31/2 19 59.