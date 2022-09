Trauer um langjährigen DN-Mitarbeiter: „Wir werden Dich vermissen, Klaus!“

So kannten ihn die Hebertshauser: Klaus Rabl mit verschmitztem Lächeln auf seiner Zündapp, der Helm baumelt am Lenker, vor St. Georg. © Norbert Habschied

Die Dachauer Nachrichten trauern um ihren Mitarbeiter aus Hebertshausen Klaus Rabl. Er ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Hebertshausen – Er nannte sich selbst Paparazzo von Hebertshausen, und dabei blitzte ihm der Schalk aus den Augen. Dieses Augenzwinkern werden wir nie wieder sehen.

Klaus Rabl, unser Mitarbeiter aus Hebertshausen, ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir, die Redaktion der Dachauer Nachrichten, trauern nicht nur um einen äußerst engagierten und zuverlässigen Kollegen, sondern um einen herzensguten Menschen, den wir fest ins Herz geschlossen haben.

Der rasende Reporter: Klaus Rabl arbeitete mit Herzblut für die Dachauer Nachrichten

Im Jahr 2004 ging Klaus Rabl nach 43-jähriger Tätigkeit bei der Sparkasse Dachau in den Ruhestand – und begann seine Tätigkeit bei den Dachauer Nachrichten. „Ich hatte schon immer vor, etwas zu tun, wenn ich mal zu Hause bin. Ich wollte meiner Frau nicht den ganzen Tag auf die Nerven gehen und faul auf dem Kanapee liegen“, wie Klaus Rabl erklärte.

Vermutlich war er von nun an mehr unterwegs als vorher: Auf seinem Moped – der Helm baumelte stets am Lenker – fuhr er von einem Termin zum anderen, berichtete über Vereinsjubiläen, Gemeinderatssitzungen, Geburtstage, Abschlussfeiern, Versammlungen, Schule, Kindergarten.

Und in Zeiten, in denen es nicht so viel zu berichten gab – während des Sommerlochs oder des Corona-Lockdowns –, machte sich Klaus Rabl auf die Suche, den Fotoapparat immer über die Schulter gehängt, und wurde kreativ.

So kam es, dass die Amperbrücke während ihres Neubaus zum vermutlich meistfotografierten Bauwerk im Verbreitungsgebiet des Münchner Merkur wurde: Jeden kleinsten Baufortschritt dokumentierte Klaus Rabl in der Heimatzeitung. Er kümmerte sich stets um „seine Gemeinde“, seinen Heimatort, auf den er so stolz war.

Für seine ausgezeichnete Berichterstattung durfte sich unser Klaus ins goldene Buch eintragen

Ausgezeichneter Berichterstatter: Für sein Engagement für die Gemeinde Hebertshausen durfte sich Klaus Rabl ins Goldene Buch eintragen. © Norbert Habschied

Und die Gemeinde Hebertshausen dankte es ihm: Im März 2019, als Klaus Rabl seinen 75. Geburtstag im Kreise seiner Familie feierte, überraschte ihn Bürgermeister Richard Reischl, marschierte mit Blaskapelle auf und ließ den Hebertshauser ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen, „aus Dankbarkeit für sein Engagement in der Gemeinde, vor allem aber für seine stets ausgezeichnete Berichterstattung zum Wohle der Gemeinde Hebertshausen“. Klaus Rabl war sehr gerührt und so aufgeregt, „dass ich fast meinen Namen nicht mehr schreiben konnte“.

Klaus Rabl war mehr als nur ein Mitarbeiter, er war uns ein väterlicher Freund

Bevor wir, die Redaktion, ihm so richtig danken konnten für seinen Einsatz, schloss Klaus Rabl nun für immer die Augen. Als er sich vor fünf Jahren selbst in einem kleinen Artikel für eine Beilage der Dachauer Nachrichten vorstellte, schrieb er: „Mitunter musste ich auch leider über Freunde schreiben, die gestorben sind. Das fällt dann nicht so leicht.“ Uns geht es nun genauso.

Klaus Rabl war uns ein väterlicher Freund. Wir haben in all den Jahren viel von ihm gelernt. Dass man nicht zu früh heiraten darf, weil man sich erst richtig kennen muss. Und dass man brav bleiben soll im Leben – aber eben nicht zu brav. In all den Jahren haben wir ihn nie mürrisch, nie schlecht gelaunt oder ungehalten erlebt. Ganz im Gegenteil, er hat jedes Telefonat mit einem frechen Spruch beendet. Es gab kein Gespräch mit ihm, bei dem wir nicht lächeln mussten. Nie wollte er sich in den Vordergrund spielen.

Wir sind in Gedanken bei seiner Familie

Klaus Rabl rief eine Tradition ins Leben: Einmal im Jahr brachte er uns eine Kiste Faschingskrapfen vorbei, stellte sie aber immer am Eingang ab, damit er ja niemandem begegnen musste, der sich bedanken wollte. Nach der jährlichen Bitte, beim nächsten Mal möge er doch auf einen Ratsch in die Redaktion kommen, gelobte er stets Besserung. Und im nächsten Jahr stand die Kiste wieder am Eingang.

Wir denken nun vor allem an seine Familie: seine Frau Anneliese, seine Kinder Sebastian, Florian und Michael und die vier Enkelkinder Lieselotte, Paul, Josefine und Moritz.

DIE REDAKTION