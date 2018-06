Glasfaserausbau: Bürgermeister rührt die Werbetrommel

Bürgermeister Richard Reischl und die Deutsche Glasfaser rühren kräftig die Werbetrommel für den Glasfaserausbau in Hebertshausen, Deutenhofen, Ampermoching, Prittlbach und Unterweilbach.

Hebertshausen – Derzeit läuft bereits die sogenannte Nachfragebündelung. Sollten mindestens 40 Prozent aller anschließbaren Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, kann der Ausbau in Bälde starten. Bei Vertragsabschluss im Aktionszeitraum bis zum 6. August bekommen die Kunden den Glasfaseranschluss ins Haus oder in die Wohnung kostenlos.

Es gibt eine Vielzahl von Werbeaktionen. Unter anderem finden Hausbesuche statt, in den Ortteilen hängen Banner und stehen Plakatständer. Das Info-Büro der Deutschen Glasfaser im Feuerwehrhaus in Ampermoching ist am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Zwischenzeitlich fanden auch vier Info-Abende in den Ortsteilen statt. Wie Bürgermeister Richard Reischl in der Dienstagsitzung des Gemeinderates erklärte, seien diese Veranstaltungen durchwegs sehr gut besucht gewesen.

Die örtlichen Vereine werden auch mit eingebunden. Sie sollen ihre Mitglieder zum Abschluss eines Anschlussvertrages ermuntern. Dafür gibt es für die Vereine eine kleine finanzielle Anerkennung.

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, liegen die Vertragsabschlüsse derzeit bei rund zwölf Prozent. Das liegt der Deutschen Glasfaser zufolge durchaus im Rahmen. Sollten bis zum Ablauf der Frist nicht 40 Prozent der Haushalte in den Ortsteilen mitmachen, wird die Aktion Glasfaseranschluss zu den Akten gelegt.

