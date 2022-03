Peter Wackerl feiert seinen 80. Geburtstag

Wird an diesem Samstag 80 Jahre alt: Peter Wackerl.

Peter Wackerl, Ministerialdirigent a. D., feiert 80. Geburtstag. Dazu gibt es kein großes Fest. Doch jeder Gast, der vorbeischaut, ist willkommen.

„Corona und der Krieg in der Ukraine lassen keine Stimmung aufkommen“, sagt Wackerl. Deshalb seine Bitte: keine Geschenke, sondern lieber an die Kriegsflüchtlinge denken und spenden.

Peter Wackerl ist auf einem Bauernhof aufgewachsen

Geboren wurde Peter Wackerl in Altomünster, er wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern in Stumpfenbach auf. Nach der allgemeinen Schulbildung und der Gehilfenprüfung besuchte er die damalige Ackerbauschule in Landsberg am Lech. Im Anschluss folgte das Studium für Landwirtschaft und Forsten an der TH München-Weihenstephan und an der Christian-Albrecht-Uni in Kiel. Nach dem Abschluss trat er in den Höheren Dienst der Landwirtschaftsverwaltung.

Von dort führte ihn der Weg über verschiedene Ämter für Landwirtschaft. Dabei war Wackerl auch für ein Jahr im Amt für Landwirtschaft in Dachau. Anschließend ging es über die Regierung von Oberbayern an das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In dieser Behörde arbeitete er fast 30 Jahre bis zu seiner Pensionierung.

Schwerpunkte von Wackerls Tätigkeit waren Grundsatzfragen der Agrarpolitik auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Die letzten Jahre seiner Dienstzeit leitete er die Abteilung für Markt- und Ernährungswirtshaft. Im 65. Lebensjahr ging er in den verdienten Ruhestand.

In verschiedenen Ehrenämtern tätig gewesen

Wackerl war und ist auch in verschiedenen Ehrenämtern tätig. Anfangs war er viele Jahre im Pfarrgemeinderat, dann zwölf Jahre im Gemeinderat und anschließend bis zum heutigen Tag in der Kirchenverwaltung tätig. Besonders engagiert hat er sich um den Erhalt der Kirche St. Georg. Das Ergebnis seiner Bemühungen ist heute für jedermann sichtbar.

Seit 1971 ist er mit seiner Renate verheiratet. Auf dem Grundstück seiner Frau in Hebertshausen errichteten sie ein Wohnhaus, in dem sie bis heute leben. Die Kinder Ulrike und Wolfgang haben inzwischen selbst Familien gegründet. Die vier Enkel halten Peter und Renate gut in Bewegung. Falls noch Zeit bleibt, dann geht es gemeinsam auf Städtereisen und auf Flohmärkte. Langeweile hat keine Chance.

khr