Geplantes Wohngebiet „Am Hofanger“: Kritik und Fragen der Anwohner

Hebertshausen

Von Petra Schafflik schließen

Die Infoveranstaltung der Gemeinde über das geplante Wohngebiet stößt auf reges Interesse.

Hebertshausen – Schon seit Jahren im Gespräch: Im künftigen Baugebiet „Am Hofanger“ – einem zwei Hektar großen Areal zwischen Ligsalzstraße und Am Eichenberg – wird die Gemeinde Baurecht schaffen für Wohnbebauung auch im Einheimischen-Modell. Konkrete Pläne waren aber bisher nicht bekannt zu dem Vorhaben, für das der Aufstellungsbeschluss bereits Ende 2019 im Gemeinderat gefasst worden ist. Kein Wunder, dass eine Info-Veranstaltung jetzt auf großes Interesse stieß. Obwohl der Termin am Nachmittag anberaumt war, kamen in den Sitzungssaal des Rathauses am Donnerstag an die 60 Bürger, darunter Anwohner wie Bau-Interessenten. Auch der halbe Gemeinderat war da. Alle folgten drei Stunden lang den Vorträgen der Planer, diskutierten lebhaft, brachten Fragen und Kritik vor.

Die Gemeinde sehe es als ihre Aufgabe, „billigen Wohnraum zu ermöglichen im Einheimischenmodell“, leitete Bürgermeister Richard Reischl (CSU) die Veranstaltung ein. Den hohen Bedarf für ein solches Angebot zeigten die 176 Namen, die aktuell auf der Vormerkliste im Rathaus stünden. Bei der Entwicklung der bisherigen Ackerfläche zum Wohngebiet gehe es der Gemeinde darum, möglichst viele Bauplätze zu schaffen. Grundstücke würden kleiner, Häuser höher, als bisher im Umfeld üblich. Vor der Beratung im Gemeinderat, wo das Themaam morgigen Dienstag auf der Agenda steht, lege man die Planung den Bürgern vor, so der Rathauschef. Mit der Frage: „Was halten Sie davon?“

Als Grundlage einer Diskussion präsentierte Stadtplaner Andreas Berchtold vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München das städtebauliche Konzept (Kasten). Der Entwurf für 60 Wohneinheiten mit Quartiersgarage und Erschließung von der Straße Am Eichenberg überzeugte nicht alle. „Wahnsinnig reingepfropft, so ein Viertel mit so vielen Leuten“, kritisierte ein Bürger. Die Grundstücke seien klein, dafür gebe es viel öffentliches Grün, erklärte der Bürgermeister. Im bestehenden Wohngebiet nebenan lebten auf derselben Fläche 136 Menschen, am Hofanger werden es etwa 150 sein. „Es ist der Versuch, hohe Lebensqualität und finanzierbare Grundstücke zu bieten.“

Die geplante Parkgarage im Nordwesten des Areals bereitet auch Sorgen. „Die Lärmbelästigung kann ich mir gut ausmalen“, sagte der Anwohner, der künftig direkt daneben wohnen wird. Eine Tiefgarage sei wegen des hohen Grundwasserstands enorm teuer, so der Bürgermeister. Und ein Konzept ohne Quartiersgarage, etwa mit Duplex-Parkern? Diese zweistöckigen Garagen seien nicht praxistauglich, entgegnete Reischl. Auch habe sich der Gemeinderat gezielt für teilweises zentrales Parken entschieden. „Mobilität mal anders denken, so gibt es auch weniger Verkehr im Viertel.“ Warum die Parkgarage nicht aufs östlich angrenzende Areal direkt neben die landwirtschaftliche Halle setzen, so eine Anregung. Diese Idee will der Rathauschef prüfen.

Auch den zusätzlichen Verkehr Am Eichenberg – „das ist Schulweg“ – fürchten Anwohner. Dort ist der Gehweg auf Fahrbahnniveau ohne schützenden Bordstein ausgeführt. Tatsächlich wird der Verkehr in dieser Straße mit dem Neubaugebiet um 27 Prozent zunehmen, erläuterte später als zweiter Referent Helmuth Ammerl vom Ingenieursbüro Obermeyer. Das Fazit des Verkehrsgutachters: „Es ist kein einfacher Fall, den wir hier haben.“ Gegen den Plan, den Geh- und Radweg, der das Gebiet von Nord nach Süd durchzieht, künftig östlicher und dann über eine neue Brücke in die Birkenstraße zu führen, äußerte ein Anwohner „höchste Bedenken“. Die Einmündung danach in die Queristraße sei gefährlich. Der aktuelle Weg aber viel zu schmal, der Winterdienst müsse per Hand ausgeführt werden, so der Rathauschef. Eine Radwegführung in die Bürgermeister-Herzog-Straße, wie vom Anwohner vorgeschlagen, mache zwei Brücken notwendig – eine Kostenfrage.

Details zum Einheimischenmodell, zu Kauf und Erbpacht lassen sich konkret erst später benennen. Nur so viel: „Die Preise werde nicht mehr als 50 Prozent des Bodenrichtwerts betragen“, so der Bürgermeister. Als nach zwei Stunden engagierter Diskussion Verkehrsplaner Helmuth Ammerl und Erschließungsplaner Andreas Meyer referierten, waren die ersten schon gegangen, die wichtigsten Themen angesprochen. Die Beteiligung der Bürger sei der Gemeinde wichtig, so Reischl abschließend. Alle seien eingeladen, auch schriftlich Stellungnahmen einzureichen. „Dies war keine Show-Veranstaltung.“