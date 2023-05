Hommage an einen „Brückenbauer“ - Bauwerk an der Amper heißt Klaus-Rabl-Brücke

Von: Petra Schafflik

Die Namensplakette der Klaus-Rabl-Brücke enthüllten: Bürgermeister Richard Reischl und Klaus Rabls Familie mit Sohn Florian, Sohn Michael mit Ehefrau Vroni und deren Kinder Pauli und Josefine, Klaus Rabls Ehefrau Anneliese sowie Sohn Sebastian mit Ehefrau Kristine und deren Kinder Lieselotte und Moritz. © Petra Schafflik

So eine Ehre wird nicht vielen Menschen zuteil: Die neue Amperbrücke an der Torstraße wurde am vergangenen Samstag nach Klaus Rabl benannt.

Hebertshausen – Zum Festakt, für den die Gemeinde kurzfristig ein Zelt hatte aufstellen lassen, waren zahlreiche Vertreter von Vereinen und Verbänden, Freunde, Nachbarn und natürlich die Familie von Klaus Rabl gekommen. Auch Fahnenabordnungen des Burschen- und Mädchenvereins, dler Soldaten- und Reservistenkameradschaft sowie der Feuerwehr Ampermoching waren da.

In seiner Ansprache zur Brückenbenennung nannte Bürgermeister Richard Reischl den im vorigen Herbst verstorbenen Namensgeber Klaus Rabl einen Brückenbauer, „ein Vorbild, das sich heutige und zukünftige Generationen zum Maßstab nehmen können, wie man als Mensch wirken sollte“. Unter Salutschüssen der Böllerschützenkompanie enthüllten Bürgermeister und Familie die Rabl dann die Namensplakette am Brückengeländer.

Viele Wegbegleiter kamen, um beim Brückenfest in Hebertshausen an den im vorigen Herbst verstorbenen Klaus Rabl zu erinnern. © Petra Schafflik

Die weit über 200 Gäste verweilten danach bei Speisen und Freibier, musikalisch unterhalten von der Schönbrunner Blasmusik beim Brückenfest. Einer Feier, wie sie dem geselligen Klaus Rabl sicher gefallen hätte.

In seiner Festansprache richtete Bürgermeister Richard Reischl noch einmal einen Blick auf die Persönlichkeit von Klaus Rabl. Er zeichnete das Bild eines Menschen, der mit seinen Werten, dem unermüdlichen Engagement für sein geliebtes Hebertshausen, immer in Erinnerung bleiben werde. Vor diesem Hintergrund habe Klaus Rabl „diese seltene Ehre absolut verdient“, sagte der Bürgermeister unter dem Applaus der Gäste.

Klaus Rabl engagierte sich lebenslang für seinen Herzensverein, die Spielvereinigung Hebertshausen. Als freigebiger Mensch unterstützte er immer wieder Projekte, die er für sinnvoll hielt, spontan mit seinem „berühmten Rabl-Fünfziger“. Auch eine Unvoreingenommenheit habe Klaus Rabl ausgezeichnet. „Er beurteilte Menschen nie danach, wo sie herkommen, sondern wer sie sind.“

Beruflich war Rabl jahrzehntelang bei der Sparkasse tätig, bevor er im Ruhestand als Berichterstatter der Dachauer Nachrichten tätig wurde. Da habe er sich stets auch kurzfristig sofort auf den Weg gemacht, mit seiner Zündapp, den Helm am Lenker. „Er ließ alles stehen und liegen für seine Gemeinde und seine Vereine.“ Dennoch seien ihm seine Familie mit Ehefrau Anneliese, den drei Söhnen und vier Enkeln über alles gegangen.

Im Anschluss an Reischls Rede enthüllten Rathauschef und Familie Rabl gemeinsam die namensgebende Plakette am Brückengeländer, die Informationen zum Leben von Klaus Rabl gibt.

In einer kurzen Ansprache erinnerte dann auch Sohn Sebastian Rabl an den Vater, der im Herbst für alle überraschend verstorben war. Als der Gemeinderat dann kurz danach auf die Familie zugekommen sei mit der Idee, die Amperbrücke nach Klaus Rabl zu benennen, „da haben wir im ersten Moment gedacht, ob das nicht vielleicht zu viel des Guten ist“. Doch natürlich empfinde die Familie diese Namensgebung als große Ehre. „Und unser Papa wäre sehr stolz drauf.“ Sebastian Rabl erinnerte auch daran, welche Ehre es 2019 für den Vater war, als er für sein ehrenamtliches Engagement beim Empfang der Gemeinde gewürdigt wurde, sich dann zum 75. Geburtstag ins Goldene Buch eintragen durfte. „Ich glaube, diese Brücke würde ihn wirklich freuen.“