Sprach-Hürde aus dem Weg geräumt

Von: Petra Schafflik

„Diesen Brief bekommen Sie auf Wunsch auch in Leichter Sprache. Melden Sie sich bitte bei der Gemeinde“: Behindertenbeauftragte Tanja Patti, Leichte-Sprache-Experte Martin Mayer und Bürgermeister Richard Reischl (von links) zeigen auf den neuen Zusatz. © schafflik

Tipps, Infos und Hinweise der Gemeinde Hebertshausen sind ab sofort auch in „Leichter Sprache“ erhältlich. Die Behindertenbeauftragte der Gemeinde hatte das Angebot initiiert.

Hebertshausen – Die deutsche Sprache gehört nicht zu den einfachsten Sprachen, das ist allgemein bekannt. Auch gebildete Muttersprachler haben oft ihre Mühe, etwa komplexe Behördentexte zu verstehen. Umso schwerer tun sich Menschen mit Lernschwierigkeiten, die lange Sätze, komplizierter Satzbau oder Fremdwörter schlicht überfordern. Damit auch diese Betroffenen Zugang bekommen zu all den Tipps, Infos und Hinweisen, die Behindertenbeauftragte Tanja Patti auf der Internetseite der Gemeinde regelmäßig veröffentlicht, wurden all diese Beiträge jetzt in „Leichte Sprache“ übersetzt.

Ein Klick auf das dort angezeigte blaue Symbol, schon erscheint der jeweilige Text in der Version Leichte Sprache (Beispiel siehe Kästen). Die Gemeinde geht noch weiter: Auch jeder Brief aus dem Rathaus ist ab sofort auf Wunsch in übersetzter Form abrufbar, wie Bürgermeister Richard Reischl (CSU) erklärt. „Weil es im Sinne der Teilhabe einfach wichtig ist, dass die Betroffenen für sie wichtige Texte selber verstehen“, betont die Behindertenbeauftragte.

Für die Gemeinde übertragen hat alle Texte Martin Mayr, denn eine fachgerechte Übersetzung schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Doch der gelernte Heilerziehungspfleger und Heilpädagoge, der seit Jahren in einer Einrichtung für Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeitet, hat sich nebenberuflich zum zertifizierten Übersetzer für Leichte Sprache weitergebildet. „Weil ich einfach den Bedarf gesehen habe.“

Auf Wunsch kommt Behördenpost jetzt in Leichter Sprache

Leichte Sprache habe mit einer nur etwas einfacheren Sprache nichts zu tun, betont Mayr. Vielmehr folgt diese Version der Deutschen Sprache einem strikten Regelwerk, vom Verein Netzwerk Leichte Sprache erarbeitet. „Diese Sprache ist kurz und knapp, der Text wird viel mit Bildern oder Piktogrammen versehen.“ Wichtig: „Der Sinn darf nicht leiden.“ Ein System, das für Menschen mit Lernschwierigkeiten erfunden wurde, mittlerweile aber auch für Menschen mit Demenz oder Seheinschränkungen genutzt werde.

Die gesamte Internetpräsenz der Gemeinde nun in Leichte Sprache zu übertragen, das hätte das System gesprengt. Denn vom Umfang her ist eine Übersetzung etwa viermal so lang wie der Ausgangstext. Auch Experte Mayr betont: „Leichte Sprache ist nicht generell nötig, sondern für die, die es brauchen.“ In Hebertshausen wurde daher der Online-Auftritt der Behindertenbeauftragten übersetzt. Und ab sofort verschickt die Gemeinde alle Briefe mit dem Hinweis: „Diesen Brief bekommen Sie auf Wunsch auch in Leichter Sprache. Melden Sie sich bitte bei der Gemeinde.“

Bei Bedarf wird Martin Mayr dann tätig und übersetzt eben den Bescheid über die Hundesteuer. Auch jeder Beitrag der Behindertenbeauftragten im Hebertshauser Infoblatt Steinbock wird künftig parallel in Leichter Sprache veröffentlicht. Und in der Gemeindebücherei gibt es schon seit einiger Zeit Bücher in Leichter Sprache, auch zum Vorlesen.

„Das Angebot wurde geschaffen, weil Bürger angefragt hatten“, so die Behindertenbeauftragte. Menschen mit Behinderung würden oft ausgegrenzt, so Bürgermeister Reischl. Doch die Gemeinde sei auf dem Weg, Stück für Stück Hürden aus dem Weg zu räumen. Dabei stehen immer wieder andere Einschränkungen im Fokus.

Im vorigen Sommer zeigte ein Rundgang mit Inklusionsbotschafter Markus Ertl einige Barrieren für Menschen mit Sehbehinderung auf. Der Christkindlmarkt wurde von Menschen im Rollstuhl gecheckt. Informationen und Gemeindebriefe in Leichter Sprache für Menschen mit Lernbehinderung sind jetzt ein weiterer Baustein. Behindertenbeauftragte Patti weiß, dass es nur schrittweise gehen kann und ist mit den Fortschritten in Hebertshausen zufrieden. „Es passiert viel, es ist schon top hier.“

Vergleich: Normale Sprache und Leichte Sprache Frische Zutaten, mit Liebe und Können zusammengestellt, auf den Punkt gegart, gebacken oder gebraten und mit den richtigen Gewürzen abgerundet – so kreieren Sie raffinierte Gaumenfreuden für Ihre Gäste. Doch vor dem Genuss kommt der Blick in die Speisekarte. Sie sollte so gestaltet sein, dass einem schon beim Durchblättern das Wasser im Munde zusammenläuft. Sie haben ein Restaurant? Dann kochen Sie bestimmt sehr gut. Oder Ihr Koch kocht sehr gut. Sie wollen: Das Essen soll schön aussehen. Das Essen soll Ihren Gästen lecker schmecken. Aber auch die Speise·karte muss schön aussehen. Die Speise·karte sehen Ihre Gäste nämlich als Erstes. Ihre Gäste sollen dann denken: Hier schmeckt das Essen bestimmt sehr lecker!