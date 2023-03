Im Dialog mit dem Bild

Von: Petra Schafflik

Kreativer Geist: Anna Kroschewski in ihrem Atelier. © Felix Kroschewski

Anna Kroschewski stellt Werke im Rathaus Hebertshausen aus

Hebertshausen/Purtlhof – Ein konkretes Motiv hat Anna Kroschewski nicht im Kopf, wenn sie in ihr Atelier hinaufsteigt. „Ich lasse mich inspirieren von der Natur und der Welt um mich herum“ erzählt die in Purtlhof beheimatete Künstlerin. Aus diesen Eindrücken entwickelt die 43-Jährige dann ihre großformatigen, abstrakten Bilder. Aktuelle Werke zeigen organische Formen, geschwungene, weiche Linien, „Ich fange an mit einer Farbe, einer Form oder einer Idee, dann arbeite ich prozessorientiert und im Dialog mit dem Bild.“

Eine Auswahl ihrer Werke präsentiert Anna Kroschewski vom 10. März bis 27. April im Rathaus Hebertshausen in der Ausstellung „Endlos Jetzt – das Bild als Dokument einer Gegenwart“. Die Kunst prägt von jeher das Leben von Anna Kroschewski. Die studierte Kunstpädagogin und freischaffende Künstlerin hat an verschiedenen Schulen Kunstworkshops und kreative Projekte geleitet, Kindern und Jugendlichen künstlerische Fertigkeiten und die Freude am Kreativsein vermittelt. „Von der Hinterglasmalerei bis zum Malen im Pizzakarton“, wie sie erzählt.

Ab 2016 hat sie dann angefangen, Keramik zu bemalen und Workshops in dieser Technik anzubieten. „Vor vier Jahren habe ich wieder mit der Malerei angefangen“, sagt die Mutter von drei Kindern. Für ihre Arbeiten verwendet Anna Kroschewski unterschiedliche Techniken wie Acryl und Mixed Media, auch verschiedene Malgründe wie Leinwand, Papier und Glas.

Ihre Werke entstehen intuitiv, Assoziationen zu Themen wie Leichtigkeit und Tiefe, Freiheit und Grenzen, Struktur und Chaos tauchen auf. Die Entstehung eines Bildes vergleicht Anna Kroschewski mit der Entwicklung eines eigenen Rezepts beim Kochen oder Backen, einer weiteren Leidenschaft von ihr. So wie der kreative Koch sich langsam an den perfekten Geschmack herantastet, so arbeitet sie im Austausch mit dem Bild. Und zwar solange „bis die Qualität da ist, die meinen Ansprüchen genügt.“ Das Bild „muss mit mir im Einklang sein.“ Eine Resonanz soll spürbar sein, die auch für den Betrachter erlebbar wird.

Öffentlich ausgestellt hat Anna Kroschewski beim Kult Festival 2021 in Dachau, dann im vorigen Jahr bei der Stroke Art Fair in München. Seit 2022 ist sie auch Mitglied der Dachauer Künstlervereinigung KVD, eine Ausstellung im Dachauer Wasserturm ist diesen Herbst geplant. Davor aber präsentiert sie eine Auswahl ihrer Werke in Hebertshausen unter dem Titel „Endlos Jetzt – das Bild als Dokument einer Gegenwart.“

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Freitag, 10. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (Am Weinberg 1) statt. Alle Bürger sind eingeladen, um Anmeldung wird allerdings gebeten unter der Telefonnummer 0 81 31/2 92 86 110 oder -111, alternativ per Mail an poststelle@hebertshausen.de

Die Ausstellung ist danach bis Donnerstag, 27. April, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.