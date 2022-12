Gemeinde Hebertshausen will Strom sparen: Jede zweite Straßenlaterne bleibt dunkel

Von: Petra Schafflik

Die Bahnhofsstraße gehört zu den Testbereichen. Hier wird ab 16. Dezember jede zweite Laterne dunkel bleiben. © ps

Auch die Gemeinden sehen sich mit steigenden Strompreisen konfrontiert. In Hebertshausen will man deshalb nun die Straßenbeleuchtung reduzieren. Eine zweiwöchige Testphase in sechs Straßenzügen beginnt am kommenden Freitag, 16. Dezember.

Hebertshausen ‒ Hintergrund für diese Maßnahme: Die übliche Bündelausschreibung, bei der sich Kommunen gemeinsam um Stromverträge bemühen, hat für das „Los Oberbayern“ und damit auch für Hebertshausen der Versorger Sachsenenergie gewonnen. Und zwar mit einem Tarif von 68 Cent je Kilowattstunde für das Jahr 2023 und für Ökostrom, wie ihn Hebertshausen gewählt hatte. Eine rasante Kostensteigerung, denn bisher bezahlte die Gemeinde 30 Cent.

„Schuld ist, dass sich der Gemeinderat 2021 für Ökostrom entschieden hat, der damals nur zwei Cent teurer war als konventioneller Strom. Jetzt aber beträgt die Differenz 23 Cent“, sagt Bürgermeister Richard Reischl. Damals waren sich alle einig, der Beschluss fiel einstimmig. Jetzt komme man aus dem Vertrag nicht heraus, auch die Strompreisbremse helfe nur in geringem Umfang. Immerhin: Für die Jahre 2024 und 2025 wird der Preis wieder auf 38 und 32 Cent sinken, das ist in dem Dreijahresvertrag schon fix.

Doch akut sieht der Rathauschef nun Handlungsbedarf, deutlich Strom einzusparen. Ansetzen wird Hebertshausen bei der Straßenbeleuchtung. Die ist größtenteils noch nicht auf stromsparende LED-Technik umgestellt. Der Gemeinderat hatte dies zwar schon vor über einem Jahr beschlossen, „aber die Förderzusage der Bundesmittel fehlt noch“, so Reischl.

So werden Laternen markiert, die in der Testphase dunkel bleiben. © ps

Aktuell verbrauchen die rund 600 konventionellen Brennstellen im Jahr gut 210 000 Kilowattstunden und machen mit einem Anteil von um die 50 Prozent einen Löwenanteil am gemeindlichen Stromverbrauch aus. Nun ist daher geplant, künftig jede zweite Laterne nachts dunkel zu lassen und so 50 Prozent Einsparung zu erzielen.

Doch das Licht wird nicht einfach abgedreht: Um zu sehen, wie die Bürger mit weniger Leuchten im öffentlichen Raum zurechtkommen, gibt es vom 16. Dezember bis zum Jahresende eine zweiwöchige Testphase in fünf Straßenzügen. Jede zweite Lampe bleibt dunkel in Hebertshausen in der Franz-Schneller-Straße und Bahnhofsstraße (Hausnummern 35 bis 70), in Prittlbach in der Dorfstraße (Hausnummern 46 bis 64), in Unterweilbach Am Riedsam, in Ampermoching in der Rosenstraße und in Sulzrain im Bründlweg.

Die abgeschalteten Lampen sind erkennbar an einem weiß-rot-weißen Klebeband in Höhe von etwa zwei Metern am Lichtmast. „Wir wollen sehen, ob und wie die Bürger mit der reduzierten Straßenbeleuchtung klarkommen“, so der Rathauschef. Sofern die Resonanz positiv ausfällt, soll die Maßnahme dann ab Januar überall im Ort und vorläufig auf ein Jahr befristet umgesetzt werden. So will man 50 Prozent der Energiekosten für Straßenbeleuchtung einsparen.

Die Hebertshausener werden bei Fragen um Rückmeldung gebeten im Rathaus bei Max Ratycz unter der Telefonnummer 0 81 31/29 28 61 70 oder per E-Mail unter ratycz@hebertshausen.de.

