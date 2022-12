Jenny S. kämpft sich zurück in den Sattel und hat schon ein weiteres Ziel

Von: Nikola Obermeier

Auf dem Rücken ihres Ponys Colin ist sie glücklich: Jenny S. strahlend im Sattel bei dem Lehrgang mit dem Co-Bundestrainer der Para-Dressur-Mannschaft. Die Smiley-Decke steht sinnbildlich für den unzerstörbaren Optimismus der 45-Jährigen. © privat

Wenn Jenny S. auf ihrem Colin sitzt, ist sie glücklich. Sie trabt, galoppiert, genießt stundenlange Ausritte in der Natur. Es ist ein kleines Wunder, dass Jenny überhaupt dort oben auf dem Pferd sitzt. Denn seit Anfang Februar kann die 45-jährige Ampermochingerin ihr rechtes Bein nicht mehr bewegen. Die Geschichte einer Kämpferin.

Ampermoching – Für Jenny S. ist seit jenem Tag im Februar nichts mehr, wie es vorher war. Und dabei war es vorher schon nicht so, was andere Leute als gut bezeichnen würden. Denn die 45-jährige Ampermochingerin leidet am Systemischen Lupus Erythematodes (SLE), einer Autoimmunerkrankung. Nein, falsch. Sie leidet nicht, sie hat es einfach. „Hilft ja nix“, sagt sie und grinst.

Seit Februar dieses Jahres hat sie auch noch ein gelähmtes Bein. Zu diesem Zeitpunkt schien es so, als würde ihr alles genommen werden, was ihr Spaß macht und Kraft gibt: die Spaziergänge und Bergtouren mit ihrem Hund Peewee, die Ausritte auf ihrem Pferd Colin. Doch Jenny S. kämpfte sich zurück auf den Pferderücken, und sie kämpfte dafür, dass sie wieder ein eigenständiges Leben führen kann. Sie ist vielen Menschen unendlich dankbar, die ihr auf dem Weg geholfen haben und immer noch helfen.

Bei schwerem Schub muss sie ins Krankenhaus

Jenny S. verliert nicht viele Worte über ihre Krankheiten, will auf keinen Fall Mitleid. Dabei bestimmt der SLE ihr Leben. Bei einem Schub sind Organe, vor allem die Haut, Gelenke, Muskulatur, Sehnen, Nerven betroffen, weil das Immunsystem körpereigene gesunde Zellen angreift. Dazu kommen Müdigkeit, Übelkeit, keine Leistungsfähigkeit, viele Schmerzen. „Wenn ein Schub besonders schlimm ist, muss ich ins Krankenhaus“, sagt Jenny S.. Arzttermine bestimmen ihren Wochenrhythmus, sie muss viele starke Medikamente nehmen.

Diagnostiziert wurde die unheilbare Erkrankung vor knapp 20 Jahren. Zuvor absolvierte Jenny S. nach dem Gymnasium eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau, machte den Handelsfachwirt. Aber da machte sich bereits der Lupus bemerkbar. Trotzdem arbeitete sie und begann parallel das BWL-Studium – „aber dann ging gar nichts mehr“. Vor zwölf Jahren wurde sie aus einer Reha als „nicht arbeitsfähig“ entlassen. Sie bezieht seitdem eine bescheidene Rente.

Doch noch etwas kam hinzu: Vor zwei Jahren wurde bei einer Zahn-OP ein Gesichtsnerv beschädigt. Eine Trigeminusneuralgie entwickelte sich. Seitdem sind höllische Nervenschmerzen im Gesicht die Folge, die durch Wind, Kälte, Erschütterung und Lachen ausgelöst werden, die einem elektrischen Schlag ähneln und täglich mehrfach auftreten.

Seit sie drei Jahre alt ist, sitzt sie im Sattel

Jenny S. lebt seit der Verrentung wieder bei ihren Eltern in Ampermoching. Was ihr in die Wiege gelegt wurde, ist die Liebe zu den Tieren. Seit sie mit drei Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd saß – ihr Nachbar hat sie als Kind mitgenommen auf die Reitanlage Waldfrieden – ist sie praktisch nicht mehr runterzukriegen. Ihr Ein und Alles sind Colin, ein Connemara-Pony, und Foxterrier Peewee. Und im Februar dieses Jahres schien es so, als würde ihr auch noch das Reiten genommen werden.

Es war ein Freitagvormittag, Jenny S. war bei einem Bekannten im Büro zum Kaffeetrinken. Plötzlich schwollen ihre Hände an, taten höllisch weh. „Und die Beine hatten keine Kraft mehr, ließen sich nicht mehr durchstrecken.“ Kurz danach konnte sie ihr rechtes Bein gar nicht mehr bewegen. „Da wusste ich schon, dass es nach Bogenhausen geht“ – ins Krankenhaus.

Überraschungsparty im Stall

Dass es elf Wochen dauert – zuerst zwei Wochen Bogenhausen, dann neun Wochen in einer Klinik in Oberammergau – ahnte sie nicht. Auch nicht, dass keine Besserung eintreten würde. Die Ursache, warum sie ihr Bein nicht mehr ansteuern kann, wurde nicht gefunden. Die Ärzte vermuten, dass eine vorangegangene Gürtelrose die Lähmung ausgelöst hat.

Das erste Mal nach der Reha auf dem Pferd. © Privat

Als Jenny S. nach elf Wochen wieder entlassen wird – mit Rollstuhl und Krücken – und in den Stall in Deutenhofen zu ihrem Collin kam, empfingen sie ihre Stallkameraden mit einer Überraschungsparty. „Colin war herausgeputzt und hat geglänzt, überall hingen Girlanden und es gab Kuchen. Das war so nett!“ Das Erste, was Jenny S. tat: Sie setzte sich auf Colin, einfach so, in der Box. Und Jenny S. begann zu kämpfen, zurück zu einem selbstständigen Leben.

Wieder mobil dank Kette der helfenden Hände

Wobei sie große Unterstützung hatte: „Ich bin meinen Eltern so dankbar, sie haben mich jeden Tag durch die Gegend gefahren. Abgesehen von allem anderen!“ Ihre Eltern kümmerten sich um ihren Hund Peewee, obwohl „sie nicht so die Tiermenschen sind“, im Stall kümmerten sich andere Pferdebesitzer um Colin, bewegten ihn, schauten nach ihm. Freunde, Bekannte aus dem Reitstall und Nachbarn holten sie ab und fuhren sie nach Hause. Und auch den Lesern der Heimatzeitung, die für die Kette der helfenden Hände spendeten, ist sie dankbar. Denn so bekam Jenny S. einen Zuschuss zu ihrem „Flitzer“. Ein Elektrogefährt, mit dem sie sich wieder selbstständig bewegen kann und auch mit Peewee wieder Gassifahren kann. „Ohne all diese Menschen wäre es nicht gegangen!“

Mit dem „Flitzer“ wieder mobil: Mit diesem Elektro-Gefährt ist Jenny S. wieder mobil, kann mit ihrem Hund Peewee spazierenfahren. © Privat

Dann ließ sich Jenny S. den Sattel umbauen: „Damit mein rechtes Bein mehr Halt hat, hat mein Sattler ihn mit extra Pauschen versehen, die man beliebig versetzen kann.“ Sie ging viel ausreiten und ritt auf dem Platz – aller Widrigkeiten zum Trotz. Denn es kamen Muskelkrämpfe im rechten Bein, die zum Teil bis zu eine Stunde anhielten und in den Arm oder auf die andere Seite übergriffen.

Auf Lehrgang mit der Para-Dressur-Mannschaft

Im Sommer zog sie sich eine Physio- und Hippotherapeutin zurate, die begeistert von Jenny S. und ihrem Reiten war. „Sie hat gesagt, ich soll mir überlegen, ob ich im Para-Sport aktiv werden will.“ Jenny S. will. Sie erfuhr von einem Kurs im Landkreis Rosenheim mit dem Co-Bundestrainer für die Para-Dressur-Mannschaft, für den ein Platz freigeworden war. „Ich habe meine Eltern angerufen, die saßen im Zug nach Rom und hatten schlechten Empfang. Ich war völlig euphorisch und habe ihnen erklärt, dass ich mir das zu Weihnachten und zum Geburtstag wünsche!“ Ihre Eltern verstanden akustisch zwar nichts, sagten aber zu.

Und so war Jenny S. drei Tage lang mit ihrem Colin auf dem Lehrgang – und schwebt seitdem. „Ich bin völlig geflasht, mein Pony war so brav, und es war so toll!“ Und Trainer Rolf Grebe war begeistert von Jenny S.. Außer den Reitstunden stand zwischendurch Physiotherapie auf dem Programm. „Am Ende hatte er Tränen in den Augen, und er meinte, dass sich mein Bein sogar ein wenig bewegt hat.“

wöchentliche Spritzen und weiteres Training

Inzwischen bekommt Jenny S. zweimal pro Woche eine Magnesiumspritze gegen die Krämpfe, „damit gehts’s ganz gut“. Dreimal die Woche ist sie den ganzen Vormittag im Neuro-Robotik-Zentrum in Unterschleißheim. „Hier hab’ ich auch das freie Stehen wieder gelernt, gleich nach der Reha.“ Ihr Bein wird in robotischen Medizingeräten passiv bewegt, „damit die Gelenkfunktion erhalten und verbessert und die Muskulatur gestärkt wird“. Allerdings steht die Spastik, also eine Versteifung der Muskeln, die sich in dem Bein befinden, oft im Weg. Und natürlich der SLE, der die Kälte gar nicht mag. Ob sie jemals wieder ein Leben ohne Rollstuhl und ohne Krücken führen kann, ist ungewiss. Doch Jenny S. will weitermachen, weiterhin Lehrgänge mit ihrem Pony besuchen, vielleicht mal auf Turnier gehen. Natürlich ist das alles kostspielig, und sie weiß noch nicht, wie sie das finanzieren soll. Jenny S. weiß nur: Es gibt ihr Kraft.

Nächstes Ziel: Der Kranzberg

Sie hat ein weiteres Ziel, eine Leidenschaft: die Berge. Ihr Traum ist es, wieder alleine auf den Kranzberg hinaufzugehen. Wer sie kennt, glaubt daran, dass sie es schafft! „Und wenn ich das mache, haben schon viele Leute gesagt, dass sie mich dann begleiten!“, sagt Jenny S. und sprüht vor Optimismus.