Keine Außenbeleuchtung am Rathaus

Auch in gemeindlichen Gebäuden wie dem Rathaus sollen nun alle Nutzer bewusst sparsam mit Licht und Heizung umgehen. © ps

Hebertshausen – Die Gemeinde muss Energie sparen. Über geplante Maßnahmen und mögliche Einschränkungen beriet der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres.

Tatsächlich wird Hebertshausen vor allem beim Stromverbrauch deutlich bremsen, nachdem sich die Kosten im kommenden Jahr durch einen hohen Tarif verdoppeln werden (wir berichteten). Bürgermeister Richard Reischl (CSU) informierte das Gremium über Sparoptionen.

Wichtiger Hebel ist die Straßenbeleuchtung, die von allen gemeindlichen Einrichtungen den größten Teil an elektrischer Energie verbraucht. Daher wird, wie berichtet, in Hebertshausen jede zweite Lampe ab Januar dunkel bleiben, falls ein Testlauf ab 16. Dezember in sechs Straßenzügen positiv ausfällt. Positiv heißt in diesem Fall, wenn nur wenige Beschwerden im Rathaus eingehen. „Andere Gemeinden schalten rigoros ganz ab“, so der Bürgermeister. Doch das gesamte Dorf nachts im Dunkeln versinken zu lassen, sei schwierig. Straßenzüge hängen technisch zusammen, und übergeordnete Strecken oder Bus-Haltestellen müssen beleuchtet bleiben. „Da geht die Polizei nicht mit.“

Aber auch in den kommunalen Gebäuden muss Strom gespart werden. Die Außenbeleuchtung wurde schon abgeschaltet, so Reischl. Manche Beleuchtungen sind bereits auf LED umgestellt, da lässt sich kaum sparen. Aber bei Schule und Feuerwehrhäusern würden die Nutzer „sensibilisiert“.

Tatsächlich sei die Beleuchtung der Turnhalle eine „extreme Energieschleuder“, mahnte Erich Schneider (FBB). Alle Lampen in der Halle sollen im Zug der Generalsanierung auf LED umgestellt werden, nur dann gibt es Zuschüsse, so der Rathauschef. Als Einzelmaßnahme liegen die Kosten unter dem Förderlimit. Bleibe die Option, die bis 23 Uhr geöffnete Halle früher zu schließen, Trainingszeiten zu reduzieren. Aber gerade Kinder und Jugendliche haben während Corona lange keinen Sport machen können. „Deshalb bin ich kein Freund davon“, sagte Reischl.

Für die Umrüstung des 2011 errichteten Hebertshausener Feuerwehrhauses auf LED liegt ein Angebot für 24 000 Euro vor. Im Feuerwehrhaus sei aber selten Licht an. „Wir sollten lieber die Schule umrüsten, das bringt mehr“, so Michael Böswirth (CSU).

Weniger dramatisch ist die Lage beim Gas, zumindest in finanzieller Hinsicht. „Wir habe noch bis 2025 einen superguten Preis“, so der Rathauschef. „Allerdings hindern uns unproblematische Gaskosten nicht, trotzdem Energie zu sparen“, mahnte Erich Schneider (FBB). Tatsächlich erinnere er die Nutzer ständig, nachts die Heizkörper herunterzudrehen, sagte der Bürgermeister. „Wir versuchen das Bestmögliche.“ Die Gemeinderäte billigten den vorgestellten Fahrplan zur Energieeinsparung einstimmig.