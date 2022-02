Kirchstraße in Prittlbach wird saniert

Von: Petra Schafflik

Frostschäden und Risse zeigen deutlich, dass die Kirchstraße in Prittlbach eine Sanierung nötig hat. © ps

Prittlbach – Das Dorfgemeinschaftshaus in Prittlbach wird heuer bezugsfertig, fürs direkt benachbarte neue Baugebiet soll noch im März das Baurecht bestehen. Als Zufahrt in diesen Bereich wird künftig dann die verschwenkte Angerstraße dienen, die im Zuge der Wohnbebauung dorthin verlängert wird. Genau der richtige Zeitpunkt, um die dort abzweigende Kirchstraße zu sanieren, findet die Verwaltung.

Zumal die Kirchstraße eine Erneuerung dringend nötig hat.

Im Straßenkataster, das die Gemeinde Hebertshausen vor einigen Jahren hat erstellen lassen, wurde die an die 400 Meter lange Straße unter der Rubrik „sehr schlechter Zustand“ einsortiert. Wichtig für die Frage, wer die Kosten dieses Projekts trägt: Die schmale Straße, die asphaltiert, aber ohne Gehweg an der Kirche Sankt Kastulus und dem Gebäude der Alten Schule vorbei in einen Feldweg ausläuft, „ist als historisch einzustufen und wurde vor 1961 erstmals hergestellt“, erklärte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) im Gemeinderat. Damit gilt die Sanierung als Straßenausbau, den die Gemeinde alleine zahlen muss. Die Anwohner werden nicht beteiligt, nachdem die Straßenausbau-Beitragssatzung in Bayern bekanntlich mit Wirkung ab 2018 abgeschafft wurde. Allerdings kann Hebertshausen öffentliche Fördergelder in Höhe von 40 Prozent über das Programm der Dorferneuerung erhalten, so der Rathauschef.

Die Gemeinderäte sprachen sich ohne Diskussion einstimmig dafür aus, die Straße vermessen zu lassen und ein Planungsbüro zu suchen. Ob die Kirchstraße dann mit oder ohne Gehweg erneuert wird, soll später diskutiert und entschieden werden. Der Platz könnte in dem schmalen Sträßchen für einen Bürgersteig nicht ausreichen, gab Clemens von Trebra (CSU) zu bedenken.

Doch der Gemeinderat will sowieso nicht über die Köpfe der Bürger hinweg planen. Vorher, das betonte Reischl, „werden wir erst einmal mit den Anwohnern ins Gespräch kommen“.

