Kita-Gebühren steigen deutlich

Eine schöne Bescherung so kurz vor dem Weihnachtsfest ist es nicht, zumal viele Familien wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie finanziell den Gürtel enger schnallen müssen. Dennoch wird Hebertshausen die Kita-Gebühren erhöhen, allerdings erst mit Wirkung zum 1. Juni 2021.

VON PETRA SCHAFFLIK

Hebertshausen – „Wir sind zum Handeln gezwungen“, betonte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) jetzt im Gemeinderat. Denn der Haushalt der Gemeinde ist im kommenden Jahr nicht gedeckt, die Einnahmen müssen daher verbessert werden. Die Kita-Beiträge, 2016 zum letzten Mal angepasst, steigen deutlich. Wer sein Kind im Kindergarten für sechs Stunden täglich betreuen lässt, zahlt künftig 231 Euro, statt bisher 175 Euro. In der Krippe steigen die Beiträge für eine vergleichbare Betreuungszeit von 345 auf dann 413 Euro.

Allerdings: Alle Eltern von Kindern über drei Jahren erhalten einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro monatlich. Denselben Betrag gibt es für Familien mit Kleinkindern, sofern Einkommensgrenzen eingehalten werden. Der effektive Beitrag liegt in den oben genannten Beispielen somit für die meisten Eltern also bei 131 Euro im Kindergarten und 313 Euro in der Krippe.

Die neuen Gebühren gelten für die gemeindliche Krippe und Kindergarten Sankt Peter in Ampermoching. Aber auch die übrigen Kita-Träger im Ort, die alle über sogenannte Defizitverträge von der Gemeinde unterstützt werden, ziehen mit ihren Beiträgen nach. Im katholischen Kindergarten Sankt Georg ist eine Anhebung um zehn Prozent ab 1. Januar angekündigt, das BRK als Träger des Kinderhauses Weltentdecker und der Waldkindergarten werden folgen.

„Gerechtigkeit, also vergleichbare Beiträge, das ist elementar wichtig“, erklärt Bürgermeister Richard Reischl auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten. Um massive Beitragssteigerungen in Zukunft zu vermeiden, sollen die Gebühren nun jährlich überprüft werden. Mit dem Ziel, dass sich Freistaat, Gemeinde und Eltern die Kosten je zu einem Drittel teilen.

Bei den Elternbeiräten habe die geplante Beitragserhöhung „keine Begeisterung ausgelöst, aber doch Verständnis“, erklärte der Rathauschef im Gemeinderat. Und auf Wunsch der Familien kommt die Anhebung nicht zum Januar, sondern erst im Juni. Neu geregelt wird auch der Geschwisterbonus, der nur mehr 25 statt bisher 33 Prozent beträgt und für das ältere Kind gewährt wird.

Die deutliche Erhöhung bereitet Marianne Klaffki (SPD) Bauchschmerzen, wie sie erklärte. „Eine moderate Steigerung über mehrere Jahre wäre mir sympathischer.“ Doch damit würde der Effekt weitgehend verpuffen, mahnte Reischl. „Wir brauchen das Geld jetzt.“ Als „kleine Beruhigung“ verwies der Rathauschef auf soziale Netze für Familien, wie die Härtefallregelung und den Sozialfonds der Gemeinde. Schwer getan hat sich auch der Freie Bürgerblock, so Fraktionssprecher Martin Gasteiger. Von einem „ungünstigen Zeitpunkt“ sprach Stefan Ruhsam (CSU). „Aber wir werden die Erhöhung machen müssen.“ Clemens von Trebra (CSU) regte an, schon zum 1. April zu erhöhen. „Wir können uns nicht leisten, so großzügig zu sein.“ Doch sein Vorschlag fand keine Unterstützung im Rat. Die Erhöhung wurde mehrheitlich beschlossen, die drei SPD-Gemeinderäte stimmten mit Nein.