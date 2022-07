Kita-Gebühren in Hebertshausen steigen

Von: Petra Schafflik

Die Kita-Gebühren in Hebertshausen werden angehoben. © Monika Skolimowska/dpa

Es ist keine gute Nachricht für Familien in Hebertshausen, dass sie ab Herbst für die Kinderbetreuung mehr Geld ausgeben müssen.

Zudem hatte sich der Elternbeirat nach der massiven Gebührenerhöhung im vorigen Jahr dafür ausgesprochen, die Tarife künftig regelmäßig, aber dafür moderat anzupassen, erinnerte der Rathauschef.

Höhere Gebühren für Krippe und Kindergarten in der Gemeinde Hebertshausen

Konkret steigen jetzt die Gebühren in den gemeindlichen Einrichtungen Krippe und Kindergarten Sankt Peter in Ampermoching ab September um sieben Prozent, das Mittagessen wird um 15 Prozent teurer. Ein Kindergartenplatz mit bis zu siebenstündiger Betreuung samt Verpflegung kostet künftig 347 Euro im Monat statt bisher 318,23 Euro. In der Krippe sind dafür statt bisher 509,63 Euro künftig 551 Euro zu zahlen. Allerdings: Alle Eltern von Kindern über drei Jahren erhalten einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro monatlich. Denselben Betrag gibt es für Familien mit Kleinkindern, sofern Einkommensgrenzen eingehalten werden. Der effektive Beitrag für Familien liegt in den oben genannten Beispielen somit für die meisten Eltern bei 247 Euro (Kindergarten) und 451 Euro (Krippe). Die neuen Gebühren hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Dagegen stimmten die drei SPD-Gemeinderäte.

Betroffen von den steigenden Kita-Gebühren sind alle Familien in Hebertshausen, denn die übrigen Träger werden ihre Gebühren analog anheben, so der Bürgermeister. Für Härtefälle, das sagte Reischl zu, soll es individuelle Lösungen etwa über den Sozialfonds der Gemeinde geben.

Alle Gemeinderäte waren sich bewusst, dass die Gebührenerhöhung zu einem schwierigen Zeitpunkt kommt. Doch bei der Verpflegung werden die Kosten weitergegeben, die der Caterer wegen massiv gestiegener Lebensmittelpreise bereits seit 1. März der Gemeinde berechnet. Bei den Betreuungskosten machen sich vor allem die steigenden Personalkosten bemerkbar. So beläuft sich das Defizit allein für gemeindliche Krippe und Kindergarten heuer auf 433 000 Euro. Insgesamt übernimmt die Gemeinde im Bereich Kinder und Jugend jährlich ein Minus von 1,5 Millionen Euro.

Nur die SPD-Fraktion stimmt gegen die Erhöhung

„Wir können als Kommune dieses Defizit nicht auf Dauer stemmen“, betonte Martin Gasteiger (FBB). Allerdings sei es „unfair“, dass sich andere Bundesländer deutlich stärker an den Kita-Kosten beteiligten: „Der Freistaat ist hier gefragt.“ Die Situation werde nicht besser, „längeres Zuwarten wird den Eltern nicht helfen“, betonte Stefan Ruhsam (CSU).

Einen „dezidiert anderen Standpunkt“ vertritt SPD-Fraktionsvorsitzende Marianne Klaffki. Zwar mache sich der Freistaat „einen schlanken Fuß“, doch dürfe dies nicht auf Kosten der Kleinsten gehen. Die gemeindlichen Kosten für die Kinderbetreuung betrachtet Klaffki „als Investition, nicht als Subvention“.

Mit der Mehrheit von CSU und Freiem Bürgerblock wurde die Gebührenerhöhung beschlossen. Der Elternbeirat hat den neuen Tarifen bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung zugestimmt.

