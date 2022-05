Kitzrettung aus der Luft

Gerettet! Das neugeborene Kitz hatte Glück, dass es das Rettungsteam bei seinem Drohneneinsatz vor der Mahd entdeckt hat. © Foto: Habschied

Um Rehkitze vor dem grausamen Mähtod zu bewahren, ist in Hebertshausen ein ehrenamtliches Drohnenteam im Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera sucht das Rettungsteam Felder ab, um die Tierkinder in Sicherheit zu bringen. Um das zu schaffen, heißt es früh aufstehen. Doch der Einsatz zeigt: Das ist es wert.

VON NELE BEHRENS

Hebertshausen – Es ist fünf Uhr morgens, der Nebel steht noch dicht auf den Feldern, die Wiese ist noch feucht. Trotz der frühen Stunde stehen acht Ehrenamtliche bereit, um Rehkitze in einer Wiese bei Ampermoching zu suchen. Ihre Müdigkeit ist zweitrangig, sie sind motiviert, wollen Leben retten. Vier Piloten und vier Helfer starten das Abfliegen der Wiese.

Wärmebildkamera

Mit einer Wärmebildkamera sucht das Rettungsteam aus Piloten und Helfern die Felder vor der Mahd ab, damit Tierkinder in Sicherheit gebracht werden können. Die Mähsaison ist eine gefährliche Phase für junge Rehkitze, denn landwirtschaftliche Maschinen können Wildtiere verstümmeln und töten. Der günstigste Zeitraum der Frühjahrsmahd fällt genau in die Jungenaufzucht der Rehe. „Bis Rehkitze etwa zwei Wochen alt sind, bleiben sie im hohen Gras liegen. Währenddessen lässt die Mutter sie immer wieder allein, um keine Aufmerksamkeit von Fressfeinden zu erregen“, erklärt Peter Lederer, Pilot und Organisator des Drohnenteams Hebertshausen.

Auch wenn Gefahr droht, flüchten neugeborene Rehkitze nicht, sondern ducken sich weg. „In dichten Wiesen sind die Jungtiere kaum zu erkennen. Selbst wenn man direkt davorsteht, sieht man sie nicht“, schildert Lederer. Daher werden sie ohne technische Hilfsmittel leicht übersehen.

Dann tritt der Moment ein, für den sich das frühe Aufstehen gelohnt hat. Jede Restmüdigkeit der Helfer ist sofort weg: Das Drohnenteam findet ein neugeborenes Reh, die Helfer retten es aus der Gefahrenzone. „Ich könnte weinen vor Freude“, sagt die freiwillige Helferin Angelika Steuer – und hat Tränen in den Augen. „Das ist so schön, wir konnten diesem kleinen Wesen das Leben retten“. Es ist einer der ersten Einsätze des Rettungskommandos.

Die Drohne wird früh morgens in etwa 35 bis 45 Metern Höhe in Streifen über das zu mähende Feld gesteuert, entweder automatisch programmiert oder manuell. Zu dieser Zeit sind die warmen Körper der Tiere auf dem kühlen Boden mit der Wärmebildkamera am besten sichtbar.

Gummihandschuhe

Beim Absuchen gebe es eine 25-prozentige Überlappung der Flugbahnen, um nichts auszulassen, verrät Helferin Katharina Wehner. Wärmequellen werden mit einem roten Punkt auf dem Bildschirm angezeigt. „Sobald auf der Kamera ein warmer Punkt zu erkennen ist, geht der Drohnenpilot auf zehn Meter runter und überprüft, ob es sich tatsächlich um ein junges Reh oder ein anderes Wildtier handelt“, so Lederer. Dann navigieren die Piloten die Wildretter mithilfe von Funkgeräten und der Drohne auf das Rehkitz zu, um es von der Wiese holen zu können.

Hierbei tragen die Wildretter Gummihandschuhe, die sie mit Gras einreiben und verwenden einen mit Grasbüscheln ausgelegten Wäschekorb zum Transport. Dies ist wichtig, damit das Rehkitz nicht nach Mensch riecht und von der Mutter verstoßen wird. Mit dem sogenannten Herzerlgriff hebe man die Rehkitze vorsichtig im Bereich der Schultern hoch: „Dabei formen die Hände, wie der Name schon sagt, ein Herz“, erklärt Helferin Manuela Schrödl.

Zu wenig Helfer

Die Vorgehensweise hatten die Helfer zuvor in einer Einweisung mit einem Plastikreh und einer Wärmflasche geübt. In einem Bett aus Gras legen die Tierschützer das Kitz ab, welches während der Rettung meist völlig regungslos bleibt. Danach wird der Korb über das Tier gestülpt und mit Erdnägeln fixiert. Erst nach dem Mähen, wenn die Gefahr vorüber ist, befreit der Landwirt das Junge.

6000 Euro kostet die Rettungsausrüstung, gestiftet hat sie die Gemeinde Hebertshausen.

Das Drohnenteam sucht noch Helfer. Ursprünglich hatten sich 24 Freiwillige gemeldet, doch die anfängliche Euphorie ebbte schnell ab. Aktuell sind nur noch etwa sechs Wildretter aktiv dabei, so Schrödl. Viele hätten das frühe Aufstehen unterschätzt. Oftmals geht es zwischen vier und fünf Uhr morgens los. Doch nicht nur laut Helferin Angelika Steuer lohnt sich das Aufstehen für die Sonnenaufgänge, sondern vor allem für das Leben der Rehkitze.

Das Drohnenteam

Das Drohnenteam Hebertshausen steht für Rückfragen zur Verfügung: Unter der Nummer 01 70/ 5 35 30 14 kann man sich informieren. Außerdem sucht das Drohnenteam noch freiwillige Helfer. Auch Landwirte können sich unter der Telefonnummer melden, um die Hilfe in Anspruch zu nehmen.

In Sicherheit – die Ehrenamtlichen Angelika Steuer (l.) und Manuela Schrödl heben das Kitz in den Korb. © Foto: Habschied

Unersetzlicher Helfer für die Kitzretter: die Drohne samt Wärmebildkamera. © Foto Habschied