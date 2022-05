Kitzrettung mit Wärmebildkamera: Hebertshausen hat jetzt ein Drohnenteam

Rehkitz im Feld: Auf dem Display ist das Live-Kamerabild einer an einer Drohne montierten Wärmebildkamera zu sehen. Die angezeigte Zahl 24,7 steht für die Außentemperatur des Rehkitzes. © dpa

Die Mähsaison beginnt – und damit eine gefährliche Zeit für Rehkitze. Um die Wildtiere zu bewahren vor Verletzung und Tod, setzen immer mehr Landwirte und Jäger auf die Hilfe aus der Luft: Über Drohnen mit Wärmebildkamera werden die Felder vor der Mahd abgesucht. In Hebertshausen gibt es dafür sogar ein Drohnenteam.

Dachau – Anfang Mai startet die Mähsaison und damit wieder eine gefährliche Zeit für junge Rehkitze und andere Wildtiere. Landwirtschaftliche Maschinen können Tiere beim Mähen von Grünland- und Futterbauflächen erfassen, verletzen und töten. Der günstigste Zeitraum der Frühjahrsmahd fällt genau in die Jungenaufzucht der Rehe. Wenn Gefahr droht, flüchten Rehkitze nicht, sondern ducken sich und bleiben bewegungslos liegen. In hohen Wiesen sind die Tierkinder gut getarnt und werden leicht übersehen. Daher sind sie während der Mahd besonders gefährdet. Um die Tiere vor einem Mähtod zu bewahren, gibt es verschiedene Möglichkeiten: unter anderem das Vergrämen, eine bestimmte Mähtechnik, das Absuchen der Wiesen mit Jagdhund oder Infrarotgerät – oder mit einer Drohne plus Wärmebildkamera. Immer mehr Landwirte und Jäger setzen auf die Hilfe aus der Luft.

In erster Linie sind die Bauern verantwortlich für das Mähen der Grünflächen. „Für jeden Landwirt ist es einfach nur schlimm, wenn man ein Rehkitz erwischt beim Mähen. Wir versuchen alles, damit so etwas nicht passiert“, sagt Simon Sedlmair, Dachauer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber leider nicht.“ Ein junges Reh zu erkennen, sei selbst mithilfe eines Hundes noch eine Herausforderung, denn die Kitze sind beinahe geruchlos.

Ein einheitliches Vorgehen zum Schutz der Tiere gibt es nicht. Vorgegeben ist aber für alle Bauern, von innen nach außen zu mähen. Mit dieser Mähtechnik haben Wildtiere eine Chance zu flüchten und werden an den Rand des Feldes getrieben. Mit staatlichen Zuschüssen werde die Anschaffung von technischen Hilfsmitteln wie Wildscheuchen mit Blinklicht und Geräuschen oder Sensoren auf dem Mähwerk gefördert, erklärt Sedlmair. Die Suche mit Drohnen sei sehr effektiv, jedoch sei die Anschaffung einer Drohne teuer. Daher gebe es noch zu wenige, so Sedlmair.

Gemeinde Hebertshausen investierte 6000 Euro in Drohne zur Rehkitzrettung

Zur Rehkitzrettung wurde in der Gemeinde Hebertshausen ein ehrenamtliches Drohnenteam aus etwa zehn Personen geschaffen, bestehend aus Piloten und Helfern. „Wir warten noch auf unseren ersten Einsatz und hoffen, vielen Tieren helfen zu können“, erzählt Peter Lederer, Mitglied des Drohnenteams. Nachdem die Gemeinde eine Drohne für rund 6000 Euro mitsamt Zubehör gekauft hatte, wurden die Piloten in die Bedienung des Geräts eingewiesen.

Die engagierten Drohnensteuerer unterstützen in Zukunft die Landwirte bei der Verhinderung von Mahdopfern. Angeboten wird die kostenlose Hilfe für den gesamten Landkreis Dachau. Die Wiesen werden am frühen Morgen mit der Wärmebildkamera abgeflogen – zu dieser Zeit sind die warmen Körper der Tiere auf dem kühlen Boden am besten sichtbar. „Auch Hasen, bodenbrütende Vögel und Igel werden von der Kamera erkannt und können gerettet werden“, so Lederer. Die Piloten steuern die Wärmebildkamera über die zu mähenden Felder und dirigieren Helfer auf das Rehkitz zu, um es von der Wiese zu holen. Bevor ein junges Reh abtransportiert wird, müsse man sich dringend mit den Jagdpächtern verständigen, sonst wäre es Wilderei, betont der Drohnenpilot.

Die Jägerschaft spielt bei der Rehkitzrettung mit ihrer Expertise eine wichtige Rolle. „Von Anfang bis Ende Mai sind wir fast täglich unterwegs zur Rehkitzrettung“, sagt Dr. Ernst-Ulrich Wittmann, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau. Die Dachauer Jäger stimmen sich mit den Landwirten ab und helfen bei der Verhinderung von Wildtierverlusten. Neben dem Ablaufen der Felder seien die bewährten Hilfsmittel akustische Rehkitzscheuchen – sowie Drohnen, verrät Wittmann. So könne man einige Jungtiere vor dem Tod bewahren.

Drohnenteam sucht weitere Unterstützer

Um die Tiere noch besser zu schützen, untersuchen die Wissenschaftler der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft Maßnahmen zur Rehkitzrettung. Die bisher angewendeten Methoden waren: Drohnen mit Wärmebildkamera, tragbare Infrarot-Wildretter, Mähbalken mit optischen Sensoren sowie Wildscheuchen mit Ton- und Lichtsignalen. Die Forscher werden 2022 wieder Erkenntnisse aus der Praxis sammeln und bitten alle Beteiligten, ihre Erfahrungen im Rahmen einer Umfrage zu teilen: www.lfl.bayern.de/umfragewildtierrettungsmassnahmen.

Das Drohnenteam Hebertshausen steht für Rückfragen zur Verfügung: Unter der Nummer 0170/53 53 014 kann man sich informieren. Außerdem sucht das Drohnenteam noch freiwillige Helfer. Auch Landwirte können sich unter der Telefonnummer melden, um die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nele Behrens

