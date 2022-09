Kühle Köpfe zwischen Klemmbrett und Stoppuhr

Von: Miriam Kohr

Die Knoten-Stationen waren knifflig, fanden die Prüflinge. Dennoch meisterten alle diese Aufgabe. © Miriam Kohr

Ihr erstes Abzeichen haben sich 77 Mitglieder von 15 Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Landkreis Dachau stolz anstecken dürfen.

Hebertshausen - Um diese silberne Anstecknadel zu bekommen, mussten sie alle elf Stationen der Jugendleistungsprüfung auf dem Gelände der Hebertshauser Feuerwehr durchlaufen, und zwar mit so wenig Fehlerpunkten wie möglich.

Junge Feuerwehranwärter aus dem Landkreis Dachau sind gut vorbereitet

Einen Eimer mit genügend Wasserdruck umwerfen, ein C-Rohr zusammenbauen, einen Schlauch in möglichst gerader Linie ausrollen, ein Seil durch Hindernisse weit genug werfen, Hilfsmittel und Werkzeuge den richtigen Gebieten zuordnen und mehr Aufgaben warteten auf die zwölf- bis 18-jährigen Feuerwehranwärter in den verschiedenen Hallen.

Mit dem großen Teilnehmerfeld nach zweijähriger Pause von der Groß-Prüfung zeigt sich Kreisbrandrat Maximilian Reimoser zufrieden, seien es doch etwas mehr Prüflinge als vor Corona gewesen. Die Prüfer, stets mit Klemmbrett in der Hand und den Blick auf die Stoppuhr gerichtet, passten genau auf. Dennoch hatten sie am Anfang und am Ende der Aktion oft Tipps parat: „Stell dich breitbeiniger hin!“ „Das Ende des Seils nie loslassen!“ „Den Knoten beim nächsten Mal lieber weiter unten machen!“ „Sprecht euch lieber vorher ab!“

Wer ein künftiger Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau werden will, muss unter Zeitdruck arbeiten können. Deshalb lief bei jeder Prüfung die Stoppuhr mit. © Miriam Kohr

Die 16-jährige Johanna Mayer fand die praktischen Übungen toll. Weniger gern hatte sie die Theorie-Station, bei der richtige Antworten angekreuzt werden mussten. „Da sitzt man halt alleine und macht das nicht in der Gruppe, wie sonst“, sagte sie. Das „Gesellschaftliche“ und „dass viele verschiedene Leute zusammenkommen“, sei nämlich das Tolle an der Feuerwehr. Das bestätigte auch der 13-jährige Felix Pluto. Er war durch die Freundin seiner Mutter zu seinem neuen Hobby gekommen. „Man macht alles im Team zusammen, und alle sind locker“, berichtete er.

Kreisbrandrat Reimoser lobte ebenfalls die gute und gleichzeitig hochkonzentrierte Stimmung der jungen Leute. Die Prüflinge hätten die Tipps angenommen und sich von Klemmbrett und Stoppuhr nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Ende hätten sich alle „ihre Abzeichen verdient“, so Reimoser.

