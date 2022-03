LEP: Hebertshausener Gemeinderäte stocksauer

Von: Petra Schafflik

Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl © dn

Im künftigen Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen nur mehr Dachau und Karlsfeld als „Verdichtungsraum“ eingestuft werden.

Hebertshausen - Hebertshausen, aber auch die Nachbargemeinden Röhrmoos und Vierkirchen, sollen dagegen aus dieser Einstufung rausfliegen und künftig als „allgemeiner ländlicher Raum“ gelten. Eine Tatsache, die Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl (CSU) auf die Palme bringt.

„Der Landkreis Dachau wächst am stärksten in ganz Bayern“, schimpfte der Rathauschef in der Sitzung des Gemeinderats. Die Herabstufung sei deshalb nicht nachvollziehbar.

„Traurig, wie mit den Gemeinden umgegangen wird“

Genauso sehen es die Gemeinderäte. „Maximal irritiert“ zeigte sich Marianne Klaffki (SPD). Auch Martin Gasteiger (FBB) nannte es „traurig, wie hier mit den Gemeinden umgegangen wird“.

Der Ärger ist verständlich. „Denn diese Einstufung hat enorme nachteilige Effekte“, wie Reischl betonte. Nur Kommunen im Verdichtungsraum können ihren Mitarbeitern die sogenannte Ballungsraumzulage gewähren. Fällt Hebertshausen nun raus, „verdient jeder Mitarbeiter der Gemeinde plötzlich 220 Euro im Monat weniger“. Gerade in den Kitas fürchtet der Bürgermeister eine Abwanderung von Fachkräften. „Die Mitarbeiterinnen werden kündigen und wechseln, 220 Euro sind viel Geld.“ Doch wie soll sich die Gemeinde ohne Ballungsraumzulage künftig in dem umkämpften Arbeitsmarkt behaupten?

Auch kritisiert Reischl massiv die Daten, auf denen die Fortentwicklung des LEP basiert. Die Einstufung in die jeweiligen Kategorien fußt auf Werten von 2020, richtet sich nach der Zahl der Einwohner und Beschäftigten, nach Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung. Und nicht nach künftigem Potenzial und laufenden Entwicklungskonzepten. „Wer bisher vorsichtig agiert hat, kein ungezügeltes Wachstum fördert, wird bestraft“, sagte Reischl. Geplante Projekte wie die Alte Holzschleiferei oder das Ärztehaus würden gar nicht berücksichtigt. Vielmehr schreibt die Zuordnung den Status quo von vor 2020 fest.

„Diese Messgrundlage stimmt nicht“, betonte auch Klaffki. „Russisch ist ähnlich, alles wird von oben vorgegeben“, schimpfte Gasteiger.

Hebertshausen will notfalls rechtliche Schritte einleiten

Doch Hebertshausen will aktiv werden, gemeinsam mit Vierkirchen und Röhrmoos gegen die Fortentwicklung des LEP vorgehen. Mit im Boot ist auch Petershausen, das noch nie Verdichtungsraum war, aber diese Einstufung ebenfalls erreichen will. Neben der Forderung nach der gewünschten Einstufung rufen die Gemeinden den Freistaat dazu auf, die Kriterien für die Ballungsraumzulage zu ändern. Da Stellungnahmen der Gemeinden im LEP-Verfahren in der Regel nicht berücksichtigt werden, will man parallel Gespräche im Wirtschaftsministerium führen und die Kreisabgeordneten einschalten.

Reischl: „Wir werden sehen, ob wir dieses Pferd noch aufhalten können.“ Gleichzeitig schalten die vier Gemeinden gemeinsam einen Fachanwalt ein, für eine fundierte Stellungnahme. Zur Not, so der Bürgermeister, „muss der Rechtsweg beschritten werden“.

mm

