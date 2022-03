Lob für das fleißige Duo aus Hebertshausen

Von: Petra Schafflik

Die beiden Behindertenbeauftragten der Gemeinde Hebertshausen, Tanja Patti (links) und Yvonne Irlenborn, legten dem Gemeinderat jetzt einen umfangreichen Bericht ihrer Aktivitäten vor. © Schafflik

Die Interessen von Behinderten ins Blickfeld rücken – das wollen Yvonne Irlenborn und Tanja Patti als Behindertenbeauftragte in Hebertshausen.

Über das Engagement der beiden Behindertenbeauftragten „kann sich die Gemeinde glücklich schätzen“, sagte Bürgermeister Richard Reischl nach dem umfangreichen Vortrag. „Wir haben in Hebertshausen einen großen Nachholbedarf, und es ist wichtig, dass wir Schritt für Schritt vorwärtskommen.“

Regelmäßige Sprechstunde, aber auch Hausbesuche

Die Aufgaben der beiden engagierten Interessensvertreterinnen sind vielfältig. Zum einen stehen sie bereit zur persönlichen Beratung, in einer regelmäßigen Sprechstunde oder telefonisch. „Wir machen auch Hausbesuche, das wird sehr geschätzt“, so Irlenborn. Konkret beraten haben sie unter anderem schon zu Fragen nach finanzieller Unterstützung im Pflegefall, zum Schwerbehindertenausweis, dem Antrag auf einen Pflegegrad sowie zu Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung.

Gleichzeitig sind Irlenborn und Patti auch gefragt, um zu geplanten Projekten der Gemeinde fachkundige Stellungnahmen abzugeben. So etwa zur barrierefreien Gestaltung der Internetseite der Gemeinde, zum barrierefreien Bau oder Umbau der Bushaltestellen, der WC-Anlage am Friedhof Hebertshausen, dem geplanten Geh- und Radweg Unterweilbach oder dem neuen Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach. Auch bei der Neugestaltung des Friedhofs Ampermoching und der Planung des Ärztehauses brachten sie ihr Fachwissen ein.

Irlenborn und Patti haben sich weitergebildet

Um die Interessen von behinderten Menschen gut wahrnehmen zu können, haben sich Irlenborn und Patti auch selbst weitergebildet, Seminare besucht, gerade in Sachen barrierefreies Bauen. Gleichzeitig wurden konkrete Projekte umgesetzt. So wurde das von einer Bürgerin in privater Initiative installierte „Bücherhaus“ mit Unterstützung des Bauhofs so angepasst, dass auch Menschen im Rollstuhl sich nun dort ein Buch ausleihen können. Und in Kooperation mit dem Verein Kunterbunte Inklusion wurden Mund-Nasen-Masken mit Sichtfenster hergestellt und in Kitas und Schule verteilt für Kinder, die beim Sprachverständnis auf die Mimik des Sprechers angewiesen sind.

Damit Kinder auch ohne Worte miteinander kommunizieren können, wurde auf dem Spielplatz nahe der Schule eine spezielle Symboltafel aufgestellt. Nachdem inzwischen so eine Tafel auch am Spielplatz am Auwaldring steht, darf Hebertshausen hier als Vorreiter gelten. „Bisher sind wir die einzige Gemeinde mit so einem Angebot im süddeutschen Raum“, erklärte Tanja Patti.

Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wurde von den Behindertenbeauftragten das Thema Inklusion immer wieder ins Blickfeld gerückt. Zuletzt sammelten sie im Mai 2021 kurze Videostatements zum Thema „Gib Inklusion deine Stimme“, die zu einem Youtube-Video zusammengestellt wurden. Zudem wurde übers Jahr auf vielen Kanälen – von der Homepage der Gemeinde bis zu Social-Media-Plattformen – informiert.

Blinde und sehbehinderte Menschen stehen heuer im Fokus

Für dieses und das kommende Jahr haben sich Yvonne Irlenborn und Tanja Patti erneut viel vorgenommen. Im Fokus stehen sollen die Bedürfnisse von blinden Menschen und Sehbehinderten. Dazu ist in der Gemeinderatssitzung am 17. Mai ein Vortrag geplant. Eingereicht werden soll auch ein Antrag, dass die Gemeinde die gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau barrierefreier Bushaltestellen umsetzt.

Gerne möchten Irlenborn und Patti auch eine Datenerhebung durchführen, wie viele Menschen mit welchem Handicap in der Gemeinde leben. „Damit wir wissen, welche Themen in Hebertshausen am wichtigsten sind“, erklärte Irlenborn. Und um ihre Arbeit, das Angebot und die Unterstützung entsprechend bedarfsgerecht anzupassen.

