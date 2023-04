Ludwig Baumgartner feiert seinen 95. Geburtstag: „Ich gehe jeden Tag eine Runde durchs Dorf“

Von: Petra Schafflik

Glückwünsche zum 95. Geburtstag bekam Ludwig Baumgartner (2.v.l.) von Bürgermeister Richard Reischl und seinen Töchtern Doris Gerer und Evi Blank-Högerl. © ps

Die Reihe der Gratulanten war lang bei Ludwig Baumgartner, der jetzt seinen 95. Geburtstag gefeiert hat.

Hebertshausen – Glückwünsche, ein Geschenk der Gemeinde, dazu Grüße und ein Präsent des Landrats überbrachte Bürgermeister Richard Reischl. Mit dem Rathauschef tauschte sich das rüstige Geburtstagskind, das zu den ältesten Gemeindebürgern zählt, dann rege und gut informiert aus über vergangene Zeiten und Ereignisse in Hebertshausen.

Der in München geborene Ludwig Baumgartner, von den meisten nur „da Wigg“ genannt, wuchs in Hebertshausen bei seinen Pflegeeltern als Kostkind auf. Noch heute lebt er in dem Haus, das die Familie dort 1934 bezogen hatte.

Nach der Schule absolvierte Ludwig Baumgartner eine Schreinerlehre. „Meine Lehrzeit wurde verkürzt, dann musste ich mit 16 noch in den Krieg“, erinnert er sich im Gespräch. Gerade Kostkinder habe man damals noch eingezogen, „die waren nichts wert“, ergänzt Tochter Doris. Doch bald kam er in Kriegsgefangenschaft. Fünf Monate verbrachte Ludwig Baumgartner mit anderen jungen Soldaten in einem Lager unter freiem Himmel. Abgesehen davon, dass es keine Unterkunft gab, seien sie nicht schlecht behandelt worden. „Wir waren noch fast Kinder und als Kinder wurden wir auch behandelt“, erzählt Baumgartner. „Den Entlassschein der Amerikaner habe ich heute noch.“ Zurück in der Heimat, arbeitete Baumgartner wieder in seinem Beruf.

Und lernte beim Spaziergang durchs Dorf dann seine Frau Lotte kennen. Die beiden heirateten 1952 und bekamen zwei Töchter, heute gehören zur Familie auch zwei Enkel und zwei Urenkel.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Ludwig Baumgartner später umschulen. Doch sein Leben lang hat er als gelernter Schreiner gerne privat an der Hobelbank gewerkelt und gebastelt, viel in seinem Haus ein- und umgebaut, hat Reparaturaufträge von Freunden und Familie erledigt und noch heute macht ihm das Arbeiten mit Holz großen Spaß.

Auch seinen Alltag bewältigt Ludwig Baumgartner weitgehend alleine, natürlich mit Unterstützung seiner Familie. Nach wie vor kümmert er sich selbstständig um den großen Garten, erledigt „nicht mehr alle Arbeiten an einem Tag“, aber schafft doch sämtliche Aufgaben noch gut. Das Autofahren habe er im vorigen November aus eigener Initiative aufgegeben. Doch trainiert er sein Gedächtnis mit Kreuzworträtseln.

Wie bleibt man so rüstig und körperlich fit bis ins hohe Alter? Ludwig Baumgartner schmunzelt über diese Frage. „Bewegen muss man sich, das bringt wirklich was! Ich gehe jeden Tag eine große Runde durchs ganze Dorf und wenn es zu arg regnet, dann fahre ich auf meinem Heimtrainer.“ Ein Rollator kommt für ihn überhaupt nicht in Frage, „jetzt doch noch nicht“! Dafür ist Ludwig Baumgartner mit 95 noch viel zu fit.