Christkindlmarkt Hebertshausen: Menschen mit Handicap im Blickpunkt

Von: Petra Schafflik

Voller Ideen: Tanja Patti. ps © ps

Tanja Patti, die Behindertenbeauftragte der Gemeinde Hebertshausen, arbeitet an den Planungen für Christkindlmarkt in Hebertshausen in neuer Form.

Hebertshausen – Noch steht Weihnachten nicht direkt vor der Tür, doch Tanja Patti arbeitet als Behindertenbeauftragte der Gemeinde schon intensiv an Planungen für den diesjährigen Christkindlmarkt in Hebertshausen. Denn nach zweijähriger Pause wird die traditionelle Veranstaltung heuer in der Vorweihnachtszeit wieder stattfinden, als Termin steht der 3. Dezember fest.

Damit trifft der Weihnachtmarkt genau auf den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Für Patti ein Grund mehr, die Belange von Menschen mit Handicap auch beim Christkindlmarkt besonders in den Blick zu nehmen. Zum einen wird es einen eigenen Stand der Behindertenbeauftragten geben – mit gebrannten Mandeln. Ob diese Leckereien in einem Inklusionsprojekt an der Mittelschule hergestellt werden können, steht noch nicht fest. Andernfalls werde die Produktion in einem inklusiven Workshop für Menschen mit und ohne Behinderung laufen, so Patti.

Sicher ist, dass beim Verkauf am Stand auch Hebertshausener mit Handicap mithelfen werden. Und beim Besprechungstermin für alle, die am Markt mitwirken, will sie auch anfragen, ob an anderen Ständen vielleicht ebenfalls behinderte Menschen mit anpacken könnten. Überall, so ihre Idee, soll es ein Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap geben.

Auch eine besondere Losaktion ist geplant, bei der es eine Botschaft in der von Blinden genutzten Brailleschrift zu ertasten gilt. Vor dem offiziellen Start des Christkindlmarkts ist zudem eine Begehung geplant, dazu hat Patti Menschen im Rollstuhl eingeladen und eine Leihrollstuhl organisiert. „Jeder kann selbst ausprobieren, wie es sich für Rollstuhlfahrer anfühlt, auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs zu sein.“ Das Kopfsteinpflaster am Schulhof habe durchaus seine Tücken. Auch Bürgermeister Richard Reischl werde teilnehmen, die Gemeinderäte sind eingeladen.

Die Ergebnisse der Aktion wolle die Gemeinde nutzen, um Verbesserungen für kommende Jahre anzustreben. „Mein Wunsch wäre ein barrierefreier, inklusiver Weihnachtsmarkt. Aber das ist ein längerer Prozess.“