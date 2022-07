Mit Pauken und Trompeten – alles geschafft

Von: Petra Schafflik

Mit einem riesigen Feuerwerk sowie Pauken und Trompeten hat die Mittelschule Hebertshausen ihre Absolventen verabschiedet.

Hebertshausen – Mit einem riesigen Feuerwerk sowie Pauken und Trompeten hat die Mittelschule Hebertshausen am Freitag ihre Absolventen verabschiedet. Das tolle Licht- und Tonspektakel hat natürlich nicht tatsächlich in der Aula stattgefunden. Vielmehr eröffnete Klassenlehrer Philipp Labar damit eine Videopräsentation mit seiner persönlichen Rückschau auf die drei Schuljahre, in denen er den Abschlussjahrgang unterrichtet hat.

Für die Schüler, die aus Hebertshausen und Röhrmoos kommen, ist der erfolgreiche Abschluss sicher ein Grund zum Feiern, schließlich seien „Pauken, Klausuren und Schinderei“ endlich vorbei, alle Tests erfolgreich absolviert, sagte Schulleiter Christian Deusel. „Für Euch ist das der Beginn einer neuen Zeit.“ Den Schülern wünschte der Rektor, dass sie ihre Wünsche ernst nehmen, Spielräume erkennen, Entscheidungen treffen und Verantwortung für ihr Leben übernehmen. „Die Reise beginnt erst.“

Mit Quali oder Mittlerem Schulabschluss haben die jungen Männer und Frauen eine solide Grundlage für den weiteren Lebensweg erworben, davon ist auch Bürgermeister Richard Reischl überzeugt. Der Rathauschef, der selbst vor 30 Jahren als Hauptschüler von der Hebertshausener Schule verabschiedet wurde, wie er erzählte, bezeichnet sich als „einen leidenschaftlichen Kämpfer für diese Schulform“, die definitiv keine „Resterampe“ sei, als die diese Schulform häufig verunglimpft werde. Im Gegenteil: „Ihr seid der goldene Boden.“ Mit einer soliden Ausbildung würden die jungen Leute von der Gesellschaft dringend gebraucht.

Tatsächlich haben alle Absolventen schon einen konkreten Plan für ihre Zukunft, absolvieren Ausbildungen unter anderem als Friseurin, Kfz-Mechatroniker, Parkettleger oder Konditorin, werden Polizist oder Notfallsanitäter, einige besuchen weiterführende Schulen. „Die Gemeinde und ich persönlich sind stolz auf Euch“, sagte der Bürgermeister.

Als Vertreterinnen der Schüler bedankten sich Celina Fischer, Sharon Lipshits und Joelina Scheuer bei Bürgermeister, Rektor und Lehrerteam für die Unterstützung. Ein besonderer Dank ging an Klassenlehrer Labar, „der uns alles beigebracht hat, was wir wissen mussten und seine Freizeit geopfert hat, um uns durch den Quali zu bekommen.“

Labar wiederum ließ in einer persönlich gestalteten Videopräsentation die gemeinsamen Schuljahre Revue passieren. Vor allem Corona mit dem langen Online-Unterricht nannte er „eine anstrengende Zeit“. Seine Bilanz: „Wir hatten es nicht leicht, haben aber immer das Beste draus gemacht.“ Auch die klassische Abschlussfahrt war nicht möglich, also unternahm man eine ganze Reihe von Abschluss-Ausflügen.

Mit persönlichen Worten und Wünschen für jeden Einzelnen überreichte Labar gemeinsam mit Schulleiter Deusel und Konrektorin Sylvia Lachner die Zeugnisse.

Der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler übergab mit Hebertshausens Rathauschef Reischl Urkunden und Gutscheine an die Schulbesten, darunter auch ein Schüler, der zu den landkreisbesten Mittelschulabsolventen zählt, wie Bürgermeister Richard Reischl stolz bemerkte.