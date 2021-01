Mit Tatkraft und viel Fleiß durchs Leben

Hebertshausen – Trauer um Josef Wörmann sen.: Der bekannte Hebertshauser Unternehmer starb vor wenigen Tagen im Alter von 81 Jahren.

Josef Wörmann wurde am 31. August 1939 als jüngstes von sieben Kindern in Biberbach geboren. Wegen des Krieges und der nachfolgenenden Jahren war sein Leben von Entbehrungen geprägt. Früh musste er auf dem elterlichen Hof mit anpacken. Seine Eltern verlor er in jungen Jahren, so war Josef Wörmann schon als Jugendlicher ganz auf sich gestellt. Somit musste er schon bald erkennen, wie wichtig es ist, selbstständig zu werden und seinen ganz eigenen Weg im Leben zu gehen.

Seine Entschlossenheit und Stärke stammten sicher aus dieser Zeit und prägten ihn. Sein älterer Bruder übernahm den Hof. Josef Wörmann begann als Handelsvertreter für Landmaschinen bei einer Firma in der Nähe von Freising. 1962 lernte er seine spätere Frau Katharina beim Tanzen kennen. Zwei Jahre waren die beiden ein Paar, bis sie sich schließlich in der Pfarrkirche St. Georg in Großinzemoos das Ja-Wort gaben. Das Familienglück war mit ihren drei Kindern, Josef jun., Waltraud und Christian perfekt.

1964 verwirklichte Wörmann seinen Traum und gründete in Großinzemoos seine eigene Firma, in die er sein gesamtes Herzblut steckte. Hierbei wurde er von Anfang an von seiner Frau unterstützt. Das Startkapital waren Fleiß, großes Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Maß an Optimismus.

Zunächst lag der Schwerpunkt auf dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Kippern und Förderbändern. Später erweiterte Wörmann das Verkaufsprogramm um Pkw- und Lkw-Anhänger. Im Laufe der Jahre stieg das Unternehmen zur europaweit bekannten Anhänger-Marke auf. 1986 verlegte er den Firmen- und Wohnsitz nach Hebertshausen.

Josef Wörmann freute sich sehr, dass er seine beiden Söhne für das Unternehmen früh begeistern konnte. Josef Wörmann jun. und Christian Wörmann sind bereits mehr als 30 Jahre Teil des Unternehmens. Es machte den Firmengründer unendlich stolz, diese Leidenschaft mit ihnen zu teilen.

Als Inhaber und Geschäftsführer hat Josef Wörmann mit großem Unternehmergeist, Tatkraft und persönlichem Einsatz seine Firma über Jahrzehnte hinweg geleitet. Mit unermüdlichem Fleiß, großem Weitblick und Zielstrebigkeit hat er die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens nachhaltig geprägt.

In seiner Freizeit stand seine Familie stets im Mittelpunkt. Sein ganz besonderer Stolz galt seinen sechs Enkelkindern.

2013 hat er sich aus dem Unternehmen zurückgezogen und die Verantwortung vollständig in die Hände seiner Söhne gelegt. Von da an widmete er sich seiner zweiten Leidenschaft: seinen Immobilienprojekten.

2019 gab es Anlass für gleich zwei große Feiern. Das waren sein 80. Geburtstag und das 55-jährige Firmenjubiläum, welches ausgiebig mit der Familie, Freunden und Geschäftspartner gefeiert wurde.

Josef Wörmann wusste, wie wertvoll das Leben ist, und dass es jeden einzelnen Tag als Geschenk anzusehen gilt. Daraus bezog er die Lebensfreude und den Lebensmut, die ihm auch bei gesundheitlichen Rückschlägen dabei halfen, mit voller Energie und Zuversicht nach vorne zu blicken.

Vor knapp drei Wochen stürzte Josef Wörmann. Von den Folgen erholte er sich aufgrund seiner Vorerkrankung leider nicht mehr. Im engsten Kreise der Familie ist er friedlich zu Hause eingeschlafen. Wegen Corona fand die Beisetzung im engsten Familienkreis statt. Auf dem Friedhof bei der Kirche St. Georg hat er seine letzte Ruhestätte gefunden.

Klaus Rabl