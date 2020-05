„Mit wenig Aufwand etwas Gutes machen“: Hebertshausen hat nun zwei Umwelt- und Naturschutzexperten

In Hebertshausen gibt es seit dieser Legislaturperiode ein neues Amt – das des Umwelt- und Naturschutzbeauftragten. Zukünftig wird sich Martin Baars darin engagieren, unterstützt von Andreas Dubitzky als Wildbienenexperte.

Für das neu geschaffene Amt eines Umwelt- und Naturschutzbeauftragten von Hebertshausen bringt Martin Baars eine breite Fülle an Erfahrungen mit. Als Naturschutz-Experte hat der Biologe bereits für die Gemeinde Gutachten erstellt und Ausgleichsmaßnahmen geplant, für den Dachauer Moosverein die Renaturierung des Kalterbachs konzipiert.

An der Karlsfelder Fachoberschule, wo er seit 14 Jahren als Lehrer tätig ist, hat der 53-Jährige den innovativen Ausbildungszweig Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie entwickelt und aufgebaut. Damit ist Baars „immer auf dem neuesten Stand in Naturschutzfragen“, wie er selbst sagt.

Neben seiner Fachkompetenz wird sich für die neue Aufgabe bestimmt als hilfreich erweisen, dass Baars, der in Prittlbach aufgewachsen ist und in Hebertshausen lebt, von sich sagt: „Mit dieser Umgebung bin ich verbunden und ich habe auch beobachtet, wie sich alles verändert hat.“ Genau deshalb freut er sich nun auf die Möglichkeit, die künftige Entwicklung der Gemeinde „aus moderner naturschutzrechtlicher Betrachtung“ zu begleiten.

+ Martin Baars (l.) ist der der neue Umwelt- und Naturschutzbeauftragte von Hebertshausen. © dn

Das Amt eines Umwelt- und Naturschutzbeauftragten, für das die Gemeinde nun mit Martin Baars einen ortsansässigen Experten nicht für einzelne Projekte beauftragte, sondern für eine geringe Stundenzahl fest engagiert, „gibt es bisher im Landkreis sonst nirgendwo“, betonte Bürgermeister Richard Reischl bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats.

Hebertshausen reagiert damit darauf, dass die Themen Umwelt- und Naturschutz seit dem erfolgreichen Volksbegehren für mehr Artenschutz in der Gesellschaft mehr Beachtung finden. „Die Gemeinde hat hier tatsächlich Nachholbedarf“, sagt der Bürgermeister. Weil andererseits Kommunen eine Vorbildfunktion hätten, soll das Thema nun in die Hände von Fachleuten gelegt werden. Wichtig sei, Projekte von vornherein so zu planen, dass die Natur daraus ihren Nutzen ziehen könne, betont Baars. „Mit wenig Aufwand etwas Gutes machen“, so lautet seine Devise.

Als Fischbiologe liegen Baars die Gewässer am Herzen, gerade die Amper in Hebertshausen ist „ein sehr schützenswertes Gebiet“. Dort wird ein konkretes Vorhaben bereits umgesetzt, das Baars noch nicht als Beauftragter der Gemeinde, sondern als ehrenamtlicher Fachberater des örtlichen Fischereivereins angeregt hat. So soll unterhalb der Amperbrücke, die an der Torstraße gerade neu errichtet wird, das Flussbett mit Buhnen und Störsteinen vielfältiger gestaltet, in seiner Struktur verbessert und als Lebensraum für Fische attraktiver werden.

Für die Zukunft hat der Naturschutzberater bereits einige Ideen. In dem Areal der alten Holzschleiferei, das die Gemeinde gerade mit einem umfangreichen Entwicklungskonzept überplant, möchte Baars die Natur erlebbarer gestalten. „Denn ich habe ja selber gesehen, wie Wildkräuter aussterben, früher bunte Wiesen nicht mehr existieren und auch Kenntnisse über die Natur vor der Haustür stark nachlassen“, sagt er. Genau deshalb geht er seine neue Aufgabe mit viel Elan an. „Ich hoffe“, betont Martin Baars, „dass tatsächlich etwas richtig Gutes geschieht.“

+ Wildbienenexperte Andreas Dubitzky berät die Gemeinde Hebertshausen in Umweltfragen © dn

Neben Martin Baars als Natur- und Umweltschutzbeauftragten wird auch der Biologe und anerkannte Wildbienenexperte Andreas Dubitzky die Gemeinde ehrenamtlich mit seiner Expertise unterstützen. Nicht wie ursprünglich geplant, als Stellvertreter von Baars, sondern gezielt mit Vorhaben und Beratung in seinem Fachgebiet, dem Wildbienenschutz. Petra Schafflik